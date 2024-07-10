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三星Galaxy Buds3邊聽邊翻譯！Watch Ultra智慧錶續航100小時　

▲三星今（10）晚除了發表新一代摺疊機，同時還有Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機同步亮相。（圖／記者陳明安攝）
▲三星今（10）晚除了發表新一代摺疊機，同時還有Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機同步亮相。（圖／記者陳明安攝）

記者周淑萍/綜合報導

三星在台灣時間今（10）日晚間9點舉辦「Galaxy Unpacked 2024」發表會，地點選在2024年奧運舉辦地的巴黎，正如預期發表了新一代的摺疊機 Galaxy Z Fold6 和Galaxy Z Flip6 ，以及智慧錶Galaxy Watch7 ，同時正面對決蘋果Apple Watch Ultra，三星端出Galaxy Watch Ultra，可以耐低溫、跑三鐵、100小時續航等，此外，不忘加入AI，提供睡眠分析、健康顧問等。

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根據研究機構調查，全球智慧手錶市場預計2028年將達到624.6億美元。隨著AI成為科技潮流，三星也將AI生態圈拓展到智慧錶上，Galaxy Watch7 和Galaxy Watch Ultra導入Galaxy AI，提供身體能量指數，整合包含睡眠時間、活動狀況、心率變化等。強化睡眠AI演算法，新增翻身、入睡潛伏期、睡眠期間心率和呼吸速率等數值。

▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機。（圖／記者陳明安攝）
▲三星推出47mm尺寸的Galaxy Watch Ultra頂規智慧錶（右1、右２），和40mm和44mm的Galaxy Watch7 。（圖／記者陳明安攝）
L1+L5雙頻GPS定位精準度提升
Galaxy Watch7 和Galaxy Watch Ultra是全球首款搭載3奈米處理器晶片，從2核心升級到5核心，CPU效能較上一代提升3倍。同時手錶上的LED從4顆增加到13顆，大幅優化偵測數值。此外，L1+L5雙頻GPS可以讓定位精準度提升20%。

頂規的Galaxy Watch Ultra，使用鈦金屬材質頗具質感，可適應的溫度為零下20度到55度，海拔為-500m至9000m能應付極端環境，具備10ATM和IP68防塵防水認證，電量達590mAh，根據官方的資料最長可達100小時續航，運動省電模式下能維持48小時。此外，透過4種不同的按壓模式可以快速開始、暫停或是開啟警報，而AI抗風噪雙麥克風能提高通話品質。

▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機。（圖／記者陳明安攝）
▲三星Galaxy Watch Ultra透過4種不同的按壓模式可以快速開始、暫停或是開啟警報功能。（圖／記者陳明安攝）
▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機。（圖／記者陳明安攝）
▲三星Galaxy Watch Ultra可適應的溫度為零下20度到55度，海拔-500mm至9000mm等極端環境。（圖／記者陳明安攝）
Galaxy Buds3系列耳機
除了手錶之外，還有Galaxy Buds3和Buds3 Pro兩款真無線藍牙耳機，同樣加入了「AI」功能，當開啟翻譯助理功能時，可以在對話過程中分離雙方聲音，一方用戶可使用耳機聽翻譯，另一方則可以收聽，讓對話更順暢。

Buds3 Pro採用入耳設計，提供LED動態燈效。Buds3則為耳塞設計。兩款都可以透過耳機柄抓捏、滑動來切換曲目和調整音量大小。兩款都有ANC主動降噪，Buds3 Pro還可智慧分析環境音，主動調節抗噪和環境音效。

▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機。（圖／記者陳明安攝）
▲Buds3 Pro(右)採用入耳設計，提供LED動態燈效。Buds3(左)則為耳塞設計，兩款都可以透過耳機柄操控。（圖／記者陳明安攝）
▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機。（圖／記者陳明安攝）
▲Galaxy Buds3 Pro系列耳機可智慧分析環境音，主動調節抗噪和環境音效。（圖／記者陳明安攝）

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