不是醫學系、傳播系！學生瘋讀2科系「招生爆滿」　畢業年薪200萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳在6月於台大上演講時就提到「AI是全新的工業革命，IT產業的產值從3兆美元到能夠服務100兆美元的產業，變成一個製造智慧的產業。」黃仁勳也強調：「從伺服器、網路和基礎設施製造商、軟體開發商，都將為迎接Blackwell架構做好準備，加入各領域的AI創新。」
然而這促使著重發展「理工科系」的大學受惠，根據大學甄選入學委員會今年統計，包括台大、成大、清大以及陽明交大，今年招生名額使用率都有明顯成長；而在私立大學的部分，中原大學今年招生名額使用率來到91.66％，比起2023年的77.71％，增加超過13個百分點；元智大學今年92.45％，去年75.6％，更是暴增16.85％。
據《CTWANT》報導，陽明交大教務長陳永昇就出面表示，今年電機系甲組通過一階篩選的50個學生全部滿級分，統一分發過後，電機系、資工系等半導體相關學系等都滿招。陳永昇也提到：「很多畢業生一進入業界的起薪就比大學教授薪水還要高，月薪超過10萬元，年薪甚至還有高達200萬元」。
非理工科系大學困境依舊！「少子化+招生使用率降低」面臨退場
面對這世代「少子化斷層問題嚴重」，加上理工科系更加崛起，許多以文法商著名的大學招生使用率就相對棘手，像是「國立政治大學」，今年招生名額使用率67.92％，還比2023年的73.98％，下跌6.06％。更不用說許多私立的大學，已經逐年面臨到註冊率低於50%的困境，未來幾年會有更多的大學面臨退場問題。
私校工會理事長吳忠春表示，高中職階段將從明（2025）年開始受到少子化海嘯衝擊，今年高中職新生人數已跌破20萬人，加上明年適逢虎年，人數將更少，預估未來3年約有2成，即40所至50所私立高中職會陸續面臨退場命運，未來台灣高中生選擇大學的多元性也因此會陸續降低。