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不是醫學系、傳播系！學生瘋讀2科系「招生爆滿」　畢業年薪200萬

▲隨著AI浪潮的興起，不難發現著重在理工科系發展的大學，招生的情況也順應潮流穩定成長。（示意圖／翻攝pixabay）
▲隨著AI浪潮的興起，不難發現著重在理工科系發展的大學，招生的情況也順應潮流穩定成長。（示意圖／翻攝pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人、執行長黃仁勳在全球帶起AI熱潮，過去他在台大演講時也曾經在背板秀出許多大學，讓家長以及高中同學之間都紛紛討論其中連結。然而隨著AI浪潮的興起，不難發現著重在理工科系發展的大學，招生的情況也順應潮流穩定成長；而主打非理工科系的學校，招生名額或是註冊率都逐年下滑，加上少子化因素影響，甚至許多私立大學都面臨退場的困境。

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黃仁勳帶動AI浪潮！未來人工智慧發展相關科系最夯

黃仁勳在6月於台大上演講時就提到「AI是全新的工業革命，IT產業的產值從3兆美元到能夠服務100兆美元的產業，變成一個製造智慧的產業。」黃仁勳也強調：「從伺服器、網路和基礎設施製造商、軟體開發商，都將為迎接Blackwell架構做好準備，加入各領域的AI創新。」

▲黃仁勳一個月前演講，將在台灣合作的逾50多家企業、17所大專院校全放上，「背板效應」至今久久未熄。（圖／翻攝NVIDIA直播，2024.07.08）
▲黃仁勳一個月前演講，將在台灣合作的逾50多家企業、17所大專院校全放上，「背板效應」至今久久未熄。（圖／翻攝NVIDIA直播）
然而這促使著重發展「理工科系」的大學受惠，根據大學甄選入學委員會今年統計，包括台大、成大、清大以及陽明交大，今年招生名額使用率都有明顯成長；而在私立大學的部分，中原大學今年招生名額使用率來到91.66％，比起2023年的77.71％，增加超過13個百分點；元智大學今年92.45％，去年75.6％，更是暴增16.85％。

據《CTWANT》報導，陽明交大教務長陳永昇就出面表示，今年電機系甲組通過一階篩選的50個學生全部滿級分，統一分發過後，電機系、資工系等半導體相關學系等都滿招。陳永昇也提到：「很多畢業生一進入業界的起薪就比大學教授薪水還要高，月薪超過10萬元，年薪甚至還有高達200萬元」。

▲網友透過數據跑出大學科系比例，發現理工科系的男女比例失衡非常嚴重。（示意圖／取自Pixabay）
▲根據統計，著重在理工科系發展學校，今年招生使用率明顯還有成長，然而主打文商科系的大學招生就相對辛苦。（示意圖／取自Pixabay）
非理工科系大學困境依舊！「少子化+招生使用率降低」面臨退場

面對這世代「少子化斷層問題嚴重」，加上理工科系更加崛起，許多以文法商著名的大學招生使用率就相對棘手，像是「國立政治大學」，今年招生名額使用率67.92％，還比2023年的73.98％，下跌6.06％。更不用說許多私立的大學，已經逐年面臨到註冊率低於50%的困境，未來幾年會有更多的大學面臨退場問題。

私校工會理事長吳忠春表示，高中職階段將從明（2025）年開始受到少子化海嘯衝擊，今年高中職新生人數已跌破20萬人，加上明年適逢虎年，人數將更少，預估未來3年約有2成，即40所至50所私立高中職會陸續面臨退場命運，未來台灣高中生選擇大學的多元性也因此會陸續降低。

▲私立高級中等以上學校退場條例第24條文修正草案逕付二讀，引起私校工會不滿。（示意圖／Pexels）
▲近幾年受到少子化衝擊影響，加上理工科系又一波崛起，許多私立大學招生受到影響，紛紛面臨退場命運。（示意圖／Pexels）

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