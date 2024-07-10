台鋼獵鷹才剛轉投PLG就出事！前洋將布拉指控欠薪、不履行合約

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布拉在社群媒體IG上發了一篇長文，他表示，自己已經沉默了近六個月，但現在是時候分享他的故事了，「台鋼獵鷹球團曾多次以違反合約為由，試圖終止我的合約，但無法提出任何證據證明我違約，他們的說法毫無根據。」
布拉回憶加入台鋼獵鷹隊初期，他很高興有機會與許多出色的球員一起比賽，並在第一年就幫助球隊創造了隊史最佳成績，進入T1聯盟總冠軍賽。然而，在第二個賽季2024年1月6日，布拉在對陣台北戰神隊的比賽中受傷，他說：「教練團、醫療團隊和工作人員都知道我的傷勢，但仍指示我繼續比賽，我也照做了。」
布拉表示，他按照球隊管理層、教練團和醫療團隊的指示進行治療和復健，以盡快重返球場，不過獵鷹卻選擇在洋將大限前取消註冊，確保季末能有4名洋將出賽。
布拉表示：「在2024年3月8日註銷後的第二天，我第一次收到了球隊發出的違約通知，但該通知沒有提出任何我違反合約的證據。幸運的是，我了解作為職業球員和在台灣的勞工權利。我繼續履約並持續我的復健訓練。」
布拉受傷仍受指示繼續比賽 卻被拒絕支付薪資
隨後，在2024年4月17日，布拉收到第二封合約終止函，球隊工作人員還指示他在情況解決之前不得參加訓練、比賽或任何球隊活動。布拉表示：「從那時起我就遵循這些給我的指示，但球團仍然拿不出任何我有違約情形的證據，同時拒絕支付我的工資，並阻止我繼續完成合約。」
為了捍衛自己的權利，布拉已經聘請了一位律師，要將這些情況訴諸法律，他強調，「我從2016年就開始在台灣打球，沒想到自己會遇到這樣的狀況。我已把台灣當成我的家，計畫未來能在台灣成家立業。我覺得有義務站出來，為自己和其他經歷過類似情況的球員發聲。」
布拉希望透過分享自身的故事，能幫助所有與他處境相同的運動員了解自己的權利並勇於為自己發聲，並「大膽說出來！」
無法理解現在才發文 台鋼球團靜待法律裁決
針對布拉社群發布內容，獵鷹球團強調，相關事件早在5月即進入司法程序，很難理解為何球員現在才發文，本件爭議將靜待法律裁決，球團針對此事將不再回應。