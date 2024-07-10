台灣太熱！曾馨瑩帶女兒去捷克避暑 郭台銘「10億夢幻古堡」曝光
49歲曾馨瑩和大24歲鴻海集團創辦人郭台銘結縭將滿16周年，兩人共同養育1子2女，近期天氣酷熱，加上學校放暑假，曾馨瑩帶小孩遠赴捷克避暑，一家人入住郭董購入的10億元古堡，曾馨瑩也曝光城堡美輪美奐的外觀，以及自家莊園的景色。
記者楊穎軒／綜合報導
曾馨瑩今（10）日在IG限時動態上傳一張照片，不知是清晨還是黃昏，看似朦朧的天色下，一幢藍白相間的城堡別墅矗立一大片草原上，相當豪奢、氣派，建物裡頭燈火通明，曾馨瑩用英文寫下：「Good night or good morning?（晚安還是早安？）」
據悉，該棟城堡為郭台銘送給第一任老婆林淑如的禮物，位於捷克波希米亞州某小鎮旁，建築物有百年歷史，占地10公頃，郭董當年以約10億元買下古堡和土地，再花100億元修復和增建，前後耗時5年才完工，並以林淑如的英文名命名「Serena Castle」。
而古堡周邊還建有高爾夫球俱樂部、馬廄等設施，說是夢幻莊園一點也不為過，郭台銘當年和曾馨瑩曾經在此處拍攝婚紗，目前供郭台銘一家出國度假之用。
郭台銘在美國加州也有住所，郭台銘長子郭守正及老婆黃子容2020年以7550萬美元（約21.72億元新台幣）買下洛杉磯比佛利山高價地段的2套豪宅，被《華爾街日報》選為當年全美10大房地產交易案之一，成交金額排名第五，讓人見識到郭台銘家族的雄厚財力。去年2月初，曾馨瑩在IG分享該棟22億豪宅的自拍，還公開郭董裸身游泳的照片，掀起話題。