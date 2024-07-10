合庫暑期桌球育樂營開營！吳立森：快樂打球

合作金庫銀行暑期桌球育樂營今（10）日在福誠高中開營，為期3天的營隊高雄市有300位國小學生參加。高市府教育局長吳立森到場為夏令營開球，感謝合庫不遺餘力培養國家優秀運動選手，也鼓勵夏令營小朋友們快樂打球，向夢想前進，未來也能為國爭光。
記者陳美嘉／高雄報導
吳立森致詞時表示，看到家長、學生們踴躍參加，代表桌球活動深受學童喜愛，合庫育樂營的活動內容設計非常豐富，包含各種基本動作練習、球賽規則講解、球員禮儀、分組比賽，還有國手級教練的指導、表演賽，閉幕時還有摸彩活動，可以看到合庫的用心。合庫對支持體育活動不遺餘力，培養非常多知名選手，包含這個月要參加奧運的選手戴資穎、莊智淵、高承睿都是合庫培育的優秀球員，也是出身高雄市，讓大家與有榮焉。
合作金庫銀行球隊暑期育樂營活動自民國81年開辦迄今，即將邁入第30年，今年的暑期育樂營從7月10日起，在高雄、台南與台北等地陸續展開。
合庫桌球、棒球、羽球三支球隊分別成立於民國36年、38年、81年，歷史悠久，培育眾多國內外知名球星，提升國內體育風氣的長期耕耘及努力，讓合庫自民國98年起連續15年榮獲「體育推手獎」的肯定。
合庫每年暑假都會舉辦桌球、棒球、羽球育樂營活動，至今參加過的學童人數已超過六萬人次，每次活動舉辦期間，球星們都會放下身邊的工作，到營隊親自教導學童球技，吸引熱愛桌球運動的小朋友們參與。