巴黎奧運前瞻／台灣跆拳道唯一希望！羅嘉翎孤軍拚連兩屆奧運奪牌
距離2024年巴黎奧運開幕倒數15天，中華隊盼能延續上屆東京奧運2金、4銀、6銅的氣勢，再創高峰。不過本屆奪牌難度提高，不僅昔日「黃金世代」運動員逐漸凋零，又要遠赴歐洲，必須調整時差和飲食等問題，考驗中華英雄的適應能力。《NOWnews》也將推出奧運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今(10)日要介紹昔日台灣獎牌庫跆拳道，本屆只有羅嘉翎一人參戰，焦點目光全都在她身上。
記者廖聿偉/綜合報導
過去台灣是世界的跆拳道強權，更是亞、奧運中華隊的獎牌庫，包括我國史上前兩面金牌都出自於此。無奈近年受到電子護具、新規則和各國崛起等因素影響，跆拳道早已經非奪牌保證，甚至本屆僅取得1席資格，寫下台灣參加奧運的最慘紀錄。
近期飽受腳踝骨裂傷勢影響，羅嘉翎今年一直沒有正式比賽，上個月教練劉聰達在國訓媒體日表示，羅嘉翎的傷勢已經恢復8成。談到目前傷勢情況，羅嘉翎表示：「傷勢狀況漸入佳境，下週會在國訓中心舉辦模擬賽，模擬整個奧運流程和對手，順便觀察腳傷的恢復程度。」
羅嘉翎背負跆拳道希望
羅嘉翎是台灣本屆唯一入選奧運的跆拳道選手。她坦言，「的確會有不小壓力，希望幫台灣爭一口氣，但還是提醒自己平常心。」
教練團根據羅嘉翎的世界積分，模擬出一份籤表，羅嘉翎將在本屆巴黎奧運為第6種子，首輪有可能碰上俄羅斯選手Tatiana Minina，並不好對付。27歲的Minina曾兩度拿下世錦賽銀牌，也曾經兩度在歐錦賽摘金，不過近年並沒有太多的表現，羅嘉翎仍有機會突破首輪。
上屆羅嘉翎以黑馬之姿拿下奧運銅牌，本屆已成為各國鎖定的目標，加上傷勢才剛痊癒，比賽狀況難以捉摸，奪牌難度也將大幅提升。