瘦子曝新專輯進度「希望今年聽得到」！再喊：頑童一定還會合體
「嘻哈男神」瘦子（E.SO）今（10）日出席ONE BOY代言活動，被問到即將迎接二寶的心情，他笑說其實心態很穩定，因為已經有經驗了，不過也覺得到時候有2個小孩一定會手忙腳亂。而最近家庭事業兩頭忙的他，也透露新歌有在寫了，不過還沒辦法確定什麼時候會出，「希望今年聽得到」。另外，他還說，雖然現在頑童單飛不解散，不過之後一定還會合體出專輯。
記者朱祖儀／台北報導
瘦子今日受訪表示，對於迎接二寶的心情很穩定，因為已經有經驗了，雖然一定還是會手忙腳亂，但也不擔心。而現在老婆孕期已經到後期，他也說到時候一定會去陪產，不過因為是要剖腹產，目前還沒確定什麼時候要去醫院準備。他也透露，老婆晚上比較不好睡，這是就會幫忙準備代言品牌的冰鋒被，不忘自己是代言人的身分。
瘦子表示，自己也有一條專屬的冰鋒被，因為效果很好，所以有時候睡到一半還要起床把冷氣風量調小一點，也有送給身邊的親戚朋友，很多人都來要第二條，覺得這很適合送禮。他表示今天來擔任一日店長，覺得可以介紹一些商品和粉絲互動都很好玩。
而被問到近期是否有在準備新專輯？瘦子表示，目前已經有在做了，可是還沒完成，沒辦法保證什麼時候可以做好，「我也希望今年就可以讓粉絲聽到（新作品）」，也打包票肯定說以後頑童一定還會合體出專輯。至於今年在台灣有沒有個人演唱會？瘦子則表示，因為最近二寶準備要卸貨，加上本色祭就快到了，所以目前沒時間在台灣舉辦個人演唱會。
日前瘦子到超商的畫面被店員流出，事後店員遭開除。瘦子剛剛得知此事非常驚訝，表示「他不能這樣吧」。不過他也無奈表示，這沒什麼好生氣的，因為也不能怎麼樣，「不是針對我，畢竟店員要有職業道德」。