寶媽淚灑記者會無預警宣布退出娛樂圈 為昔日舊愛汪建民罹癌發聲
藝人曾寶儀與母親「寶媽」王美華今（10）日南下高雄出席品牌活動，在採訪中寶媽透露，自己如今的狀態形同退出演藝圈，講到一度哽咽、淚灑會場；同時表示自己目前正在度過非常幸福的晚年。曾與罹患肺腺癌第4期的男演員汪建民交往過的寶媽，不免被問到兩人是否還有聯繫，她坦言已經和對方斷聯10年，但同為曾經罹癌的「過來人」，她感性地補充說道：「我知道生病很辛苦，希望大家能多多鼓勵汪建民。」
記者史平旭／綜合報導
年近70歲的寶媽許久未出席活動與節目中，今日攜手女兒曾寶儀出席活動，在接受訪問時提及自己現在的狀態已經算是退休，所以才很少露面。寶媽分享，其實仍有節目邀請和其他工作邀約，在自己猶豫不決時，曾寶儀告訴她：「如果有壓力就別去了，現在就要放輕鬆過想要過自己想要的日子就好，打打麻將、出門旅遊、陪家人吃飯，所有的事情她來擔就好。」回憶女兒暖心的發言，寶媽忍不住潸然淚下。
曾罹患過甲狀腺癌、罹淋巴癌、肺腺癌的寶媽，如今每年都會健康檢查，保養自己的身體，三度罹癌的她，被問到與目前同樣罹患肺腺癌，且狀況相當不樂觀的前男友汪建民是否還有聯繫時，寶媽坦言楊貴媚的桂田基金會有聯繫她，她也給予對方汪建民經紀人的電話。雖然兩人已經斷連超過10年，但作為長年在醫院照顧病人的寶媽，非常理解生病的痛苦，希望大家可以給予幫助汪建民鼓勵，幫助他度過難關。