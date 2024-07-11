巴黎奧運前瞻／台灣金牌庫受到挑戰！舉重女神郭婞淳領軍拚五金

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中華隊在巴黎奧運舉重種類取的3席資格，包括女子49公斤級方莞靈、女子59公斤級郭婞淳，還有女子71公斤級陳玟卉，上述三人都曾在東京奧運出賽，其中方莞靈拿下第四，郭婞淳和陳玟卉分別拿下1金1銅。
「舉重女神」郭婞淳要拚金牌二連霸備受考驗，即使本屆巴黎奧運北韓選手遭禁賽，但中國年僅23歲的後起之秀羅詩芳崛起，並在去年杭州亞運曾擊敗過郭婞淳，成為郭婞淳連霸之路的最大勁敵。
郭婞淳拚金牌二連霸備受考驗
羅詩芳是目前女子59公斤級保有總和248公斤的世界紀錄，而郭婞淳雖仍是挺舉的世界保持人(140公斤)，但抓舉一直是郭婞淳較弱的一環，因此要有所突破，必須對症下藥，也罕見聘請中國教練高凱文來台指導，加強下盤的力量，能否在巴黎奧運有所突破，還值得觀察。
去年杭州亞運郭婞淳受到傷勢影響，最終只拿下銅牌，今年決定再戰奧運，「與傷共存」成為必須面對的課題。她坦言，「狀況起起伏伏，前一陣子有所突破，狀況很棒，但這幾天又突然下降，心情就會很沮喪。」
至於陳玟卉和方莞靈都有機會挑戰獎牌，但要拿下金牌的難度很高，因此本屆中華隊在巴黎奧運要延續五連金的紀錄，備受考驗。
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