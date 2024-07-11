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巴黎奧運前瞻／台灣金牌庫受到挑戰！舉重女神郭婞淳領軍拚五金

▲舉重女神郭婞淳本次巴黎奧運要拚金牌二連霸備受考驗。（資料照／美聯社）
▲舉重女神郭婞淳本次巴黎奧運要拚金牌二連霸備受考驗。（資料照／美聯社）

記者廖聿偉/綜合報導

距離2024年巴黎奧運開幕倒數15天，中華隊盼能延續上屆東京奧運2金、4銀、6銅的氣勢，再創高峰。不過本屆奪牌難度提高，不僅昔日「黃金世代」運動員逐漸凋零，又要遠赴歐洲，必須調整時差和飲食等問題，考驗中華英雄的適應能力。《NOWnews》也將推出奧運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今(10)日要介紹近年台灣金牌庫舉重代表隊，由郭婞淳領軍出擊。

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連續四屆奧運，中華隊都靠著舉重帶回金牌，雖然2008和2012年是之後才遞補金牌，但台灣女子舉重實力早已獲得國際認可，但連續金牌的紀錄有可能在本屆畫上休止符。

中華隊在巴黎奧運舉重種類取的3席資格，包括女子49公斤級方莞靈、女子59公斤級郭婞淳，還有女子71公斤級陳玟卉，上述三人都曾在東京奧運出賽，其中方莞靈拿下第四，郭婞淳和陳玟卉分別拿下1金1銅。

「舉重女神」郭婞淳要拚金牌二連霸備受考驗，即使本屆巴黎奧運北韓選手遭禁賽，但中國年僅23歲的後起之秀羅詩芳崛起，並在去年杭州亞運曾擊敗過郭婞淳，成為郭婞淳連霸之路的最大勁敵。

▲儘管備戰巴黎奧運最後階段，狀況仍時好時壞，舉重選手郭婞淳仍希望比賽當天可以有好表現。(圖／江昭倫攝)
▲儘管備戰巴黎奧運最後階段，狀況仍時好時壞，舉重選手郭婞淳仍希望比賽當天可以有好表現。(圖／江昭倫攝)
郭婞淳拚金牌二連霸備受考驗

羅詩芳是目前女子59公斤級保有總和248公斤的世界紀錄，而郭婞淳雖仍是挺舉的世界保持人(140公斤)，但抓舉一直是郭婞淳較弱的一環，因此要有所突破，必須對症下藥，也罕見聘請中國教練高凱文來台指導，加強下盤的力量，能否在巴黎奧運有所突破，還值得觀察。

去年杭州亞運郭婞淳受到傷勢影響，最終只拿下銅牌，今年決定再戰奧運，「與傷共存」成為必須面對的課題。她坦言，「狀況起起伏伏，前一陣子有所突破，狀況很棒，但這幾天又突然下降，心情就會很沮喪。」

至於陳玟卉和方莞靈都有機會挑戰獎牌，但要拿下金牌的難度很高，因此本屆中華隊在巴黎奧運要延續五連金的紀錄，備受考驗。

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