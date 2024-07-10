《神鬼戰士2》24年後重返羅馬競技場 史詩級血戰巨大犀牛
雷利史考特執導史詩電影《神鬼戰士》，睽違24年終於推出續作《神鬼戰士2》，男星保羅麥斯卡接替前一集的羅素克洛成為新一代主角，影帝丹佐華盛頓加盟演出，康妮尼爾森、吉蒙韓蘇、戴瑞克傑寇比回鍋續演。《神鬼戰士2》預告片昨（9）日釋出，帶觀眾重回羅馬競技場，保羅麥斯卡驚險對戰巨大犀牛，重現史詩級動作場面。
記者黃雅琪／綜合報導
《神鬼戰士》敘述羅馬將軍麥希穆斯驍勇善戰，卻被嫉賢妒能的太子下令滅門，人生也跟著毀了，於是他為了復仇發起血戰。續作《神鬼戰士II》延續首集故事，講述麥希穆斯死後，王后露西拉的兒子盧賽斯被送到非洲北部的努米底亞生活，躲過這場羅馬朝廷的官場鬥爭。
盧賽斯雖然躲起來過著平淡生活，但內心對羅馬軍團滿滿的憤怒卻是一直在燃燒；一直到盧賽斯長大後，馬庫將軍（佩德羅帕斯卡 飾演）帶隊入侵他的家鄉努米底亞，將他俘虜後丟到羅馬競技場中，這場跨世代的復仇血戰，終究要展開！
好萊塢影帝丹佐華盛頓加盟演出《神鬼戰士2》，飾演一名軍火商，曾經是奴隸的他對皇帝懷恨在心，因此計畫將奴隸們變成「角鬥士」，表面上是看他們互相廝殺作為興趣，實則背後暗藏更大的動機！《神鬼戰士2》11月15日全台上映。