基隆希望之丘遊戲場啟用！林右昌再抱怨未受邀 提醒謝國樑此事
基隆市長謝國樑1日主持基隆城際轉運站啟用儀式，前市長林右昌在臉書說，轉運站是他任內發包動工，但謝卻未邀他出席。基隆希望之丘（中正公園）兒童遊戲場今（10）日啟用，林右昌再度抱怨，謝還是沒有邀請他出席。
記者何哲欣／台北報導
不過林右昌說，他還是要對基隆市民說，在他市長8年任內，透過都市規劃與設計專業，把過去基隆所謂的缺點變成優點，把劣勢變成優勢！「我最高興的是，八年時間讓基隆人相信，我們做得到，我們可以改變一座城市的命運！基隆人可以，也應該過得更好！」
林右昌說，在全世界，其實很少城市像基隆一樣擁有如此漂亮的地理環境，市中有港且港邊居然有一整座山丘做為城市公園（中正公園），他任內把中正公園更名為「希望之丘」，並整體規劃了「山海城串連計畫」以做為跟中央爭取經費的上位計劃，這個計劃範圍非常大，包含了：從信二路防空洞、主普壇週邊、兒童公園、觀音佛像、天鵝洞、十八羅漢洞、海門天險。
林右昌最後提醒，最後一項「天鵝洞環境改造計畫」，他已在擔任內政部長時正式核定補助基隆市府5500萬，順利未來市府能好好設計推動，完成「希望之丘--山海城串連計畫」的最後一塊拼圖！