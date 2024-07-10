NET律師轟謝國樑說謊！基隆市府：不要做賊喊抓賊、進行政治炒作
基隆東岸商場產權爭議，2月初市府用電鋸破壞NET門鎖，強制入內接管點交，市長謝國樑也因此成為強盜案偵字案被告。基隆地檢署10日上午採證完畢後，將採證完畢且無爭議的物品發還，暫放在東岸商場內。基隆NET委任律師陳義文轟謝國樑說沒有強盜行為是說謊，對此，基隆市政府發言人呂謦煒說，之前民事庭法官的判決，已認定東岸商場由基隆市政府擁有所有權，自然無「強盜」之說。希望相關當事人尊重司法，不要做賊喊抓賊，進行政治炒作。
記者余祥／台北報導
基隆地檢署10日上午採證完畢後，應NET公司請求，依法將採證完畢且無爭議的物品發還，暫放在東岸商場內，基隆Net委任律師陳義文說，「如果沒有謝國樑市長所謂強盜行為，又何來這麼多盜贓物留存在現場的問題，（謝國樑）號稱政大法律碩士刑法專業，但卻在沒有任何法令，沒有任何法院裁判基礎之下，直接帶領數十位警員破門而入，更重要的是事發之後到現在，基隆市長神隱背後不敢承認。」
對此，基隆市政府發言人呂謦煒回應，基隆市政府是依法執行公務，排除違法竊占商場的違法廠商，沒有任何強盜行為可言。今天上午僅是檢察官請主富公司將原遺留於辦公室的物品取走，之前民事庭法官的判決，已認定東岸商場由基隆市政府擁有所有權，自然無「強盜」之說。希望相關當事人尊重司法，不要做賊喊抓賊，進行政治炒作。