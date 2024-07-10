台灣早已獨立！曹興誠批國民黨噁心、討厭　《憲法》早該扔掉了

我是廣告 請繼續往下閱讀
「最不重視台灣重要性的就是台灣人自己！」曹興誠表示，台灣在世界的地位至關重要，全世界每年有50%貨櫃、90%重量級貨櫃通過台灣海峽，如果台灣海峽變成中國內海，全世界經濟將遭受重大打擊；此外，他也說，未來經濟主力在AI，90%晶片在台灣製造，如果這樣產業發展的動力被中共沒收呢？「所以我常常跟老外講台灣地位非常重要。」
「台灣是不沉的航空母艦。」除了關乎世界經濟發展外，曹興誠也提到台灣的戰略地位，並指出中共會一直覬覦台灣，目的是要跟美國爭霸，台灣在西太平洋有戰略點，向北威脅日韓、向南可控制菲律賓。
曹興誠也提出警告，台灣若被中共拿下來，並不會替老百姓帶來經濟繁榮，「你們老百姓都是沒用的東西，要清除掉、留島不留人，不是我亂講，是對岸講的」。他指出，中共會傾全力吞併台灣，轉變為軍事基地，解放軍到台灣後會對所有台灣人再教育，但台灣人現在連這點都看不清楚。
對於《憲法》，曹興誠說，美國第3任總統傑佛遜說，《憲法》每20年就應該修正，因此現在的《憲法》應該扔掉，他也痛批國民黨噁心、討厭，死咬著《憲法》不放，《憲法》不應該綑綁現在人的關係。
曹興誠也以成語「指鹿為馬」典故中的趙高，來形容中共。他指出，自己不會稱中共為「中國」，「我都叫他們三河流域，那區域3千年並沒有任何國家叫中國，過去所有帝國都是專制獨裁，特質就是暴力及謊言」。曹強調，明明台灣已經是獨立國家，卻不可以講出事實，現在中共依然指鹿為馬，「你要聽趙高的指鹿為馬嗎？我們現在是要做趙高的子民嗎？趙高的跟屁蟲嗎？」
此外，曹興誠也提到沈伯洋，他表示支持沈伯洋的「台灣有第五縱隊」說法、是真的有第五縱隊，而沈伯洋創辦「黑熊學院」，也教導民眾在中共攻打台灣時，要如何保護自己、減少傷亡。對於近期許多輿論抨擊沈，他也幫反擊表示，「為什麼罵沈伯洋不罵中共呢？台灣敵人是沈伯洋還是中共呢？」