華航Q2、6月、H1營收齊寫歷史新高　虎航上半年年增50%

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展望7-8月旺季，暑假期間搭機需求旺盛，全線訂位率超過8成，日韓及泰國航線最受旅客青睞。延續觀光旅遊消費力道增強，華航看好下半年的客運需求持續穩健。
在北美與歐洲航網的布局上，華航全力爭取高收益的直飛客源，積極擴大市占率。除了獨家飛航捷克布拉格，自7月14日起，華航將開通台北-西雅圖直飛航線，每周提供五個往返班次，成為美洲航網的第六個直飛航點。隨著客運服務擴展至美國西北地區，華航將進一步拓展亞洲轉機市場版圖，為旅客提供更多元的搭機選擇，並預期將為公司營收帶來更多助力。
6月份貨運營收為50.24億元，較去年同期增加7.44億元，增幅17.38%，航空貨運市場需求持續熱絡，除電商與受AI帶動的半導體機台、伺服器等固有貨源外，季節性水果、急件高價貨源亦多有挹注，使6月單位收益續創本年度以來最高，貨收維持高檔，整體表現相較去年同期有相當成長。
下半年AI議題可望持續發酵，華航預估，將帶動相關手機及PC換機潮，市場艙位需求預期持續強勁。華航將持續充分利用客貨機運能，加強爭攬高價包艙及臨時加包機貨源，拉抬運價力道以擴大營收及獲利。
為搶攻客運商機，每月16日「華航會員日」專屬優惠增加會員黏著度，華航今日推出7月份會員日中秋假期首爾、釜山主題來回航班優惠，開放會員優先購票並享專屬會員價，台北-首爾來回航班只需TWD 5,000元(未稅)，台北-釜山來回TWD 7,200(未稅)，再加碼哩程放大折抵票款，台北首爾來回只要17,500哩、台北釜山來回25,200哩，即可折抵全額票款(未稅)，華夏會員可以優惠價格暢遊韓國，也有望挹注營收成長。
台灣虎航2024年6月單月營收14.2億元，較去年同期增加3.3億元，創歷史單月次高(最高為今年2月)。去(2023)年同期因受限各國外機場人力及設備不足，班次量較少，現隨營運逐漸恢復，6月航班數較同期增加36%；累計前半年航班增幅約50%，營收82.14億元，年增50%，創歷史新高。
隨已開賣冬季航班，展望今年與明年旅遊續強，台灣虎航持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點並持續增班，暑假期間開航台中-東京成田、台中-名古屋及台中-釜山3條新航線，滿足中臺灣地區的旅客及暑假旅遊需求。