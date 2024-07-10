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前日女團成員認砸200萬整形！曾被攻擊是「整容怪獸」對比照曝光

▲「HKT48」前成員兒玉遙拍攝問答影片，承認整形，前後花了超過200萬台幣，右圖為她IG上2016年的照片。（圖／翻攝自IG haruka_kodama919）
▲「HKT48」前成員兒玉遙拍攝問答影片，承認整形，前後花了超過200萬台幣，右圖為她IG上2016年的照片。（圖／翻攝自IG haruka_kodama919）

記者李欣容／台北報導

14歲以女團「HKT48 Team H」出道的日本女星兒玉遙，自2019年單飛後也開始經營YouTube頻道，近來她為了紀念頻道破10萬訂閱，在Q&A影片中承認自己有整型，從10幾歲開始至今，一共花費約1千萬日圓（約200多萬台幣）。

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兒玉遙在影片中詳細地做自我介紹，包括她是在1996年9月19日的凌晨3點46分出生、O型、喜歡藍色，還分享了自己會什麼才藝、興趣，以及人生中最感動的事等等，而當被問到整形，她大方說，「有！」被問到金額時，她想了想說，「應該有超過1000萬日圓，但我沒有真的算過，因為我從青少年時期就開始做了。」

▲兒玉遙以個人身分活躍於演藝圈，以性感形象聞名。（圖／翻攝自IG haruka_kodama919）
▲兒玉遙以個人身分活躍於演藝圈，以性感形象聞名。（圖／翻攝自IG haruka_kodama919）
事實上，兒玉遙出道以來並不是太過順遂，雖然14歲就開始偶像生涯，還曾選入AKB人氣前10名，但隨著年紀增長，樣貌變化極大，先前更傳出，AKB48一姐渡邊麻友在私人Instagram留言，譏諷她是「整容怪獸」，還有網友貼上她早期的照片做對比，除了眼睛和嘴巴，其他部位都有「加工」過的痕跡。

後來兒玉遙在2017年以健康因素暫停演藝工作，後來證實她是罹患憂鬱症，服用抗憂鬱藥物後暴肥，2019年回歸後以個人身分活動於演藝圈，雖曝光度不高，但也推出寫真月曆，以性感、成熟形象重新回到螢光幕，這次被問到整形問題，她大方的態度也受到粉絲激賞。

▲兒玉遙坦承從10幾歲開始接觸整形，雖然沒有仔細算，但應該花了有超過1千萬日圓。（圖／翻攝自YouTube 【兒玉遥公式】はるっぴちゃんねる）
▲兒玉遙坦承從10幾歲開始接觸整形，雖然沒有仔細算，但應該花了有超過1千萬日圓。（圖／翻攝自YouTube 【兒玉遥公式】はるっぴちゃんねる）

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