78歲畢業生袓孫與市長合影　陳其邁：祝福畢業生向夢想前行

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王吳烏招阿嬤的孫女王筠彤就讀中正高中，今年也陪著他畢業，祖孫兩人讀書相互扶持，畢業後成績都相當優秀；王筠彤說阿嬤愛學習，現在還在百貨公司服裝部門工作，愛唱歌，愛滑iPad，與年輕人一樣喜歡三C電子產品。
左營高中模範生及市長獎代表陳柏旭同學，今天拿著他的擊劍與市長合影，陳柏旭是學校體育班現代五項隊，並在林生祥教練、金瑞奇教練的指導下，於 113 年全國中等學校運 動會獲得銳劍團體銅牌的佳績，今年將就讀國立臺南大學體育系，他說運動與學業、品德、人生態度是能夠有正向的連結，讓他可以無懼勇往直前圓夢。
鼓山高中國中部獲得市長獎代表陳詠琪同學，來自新住民家庭，媽媽是越南人，自小在生活中與媽媽以越語溝通，在高中選修課選擇越語課加強讀寫能力，擅長中、英、越三國語言。不只熱心班務當選模範生，更以全校第一名成為在校畢業生代表，並以繁星錄取中山大學財管系。
高市府教育局表示，獲得模範生與市長獎是每一位畢業生的榮耀，市長陳其邁特地與每位獲獎學生與陪同人員合影留念，共享榮耀與喜悅，留下珍貴的回憶，勉勵高雄的學子們未來能為社會貢獻，成為高雄市的驕傲，並衷心祝福每位畢業生勇往直前，向夢想前行。