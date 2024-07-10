曾出價500萬買凶殺人！威震董座吳明達今遭槍擊 過去犯罪背景曝
台北市大同區天龍三溫暖今（10）日傍晚傳出槍擊事件，現場共有2名傷者，其中一人為威震董事長吳明達，目前均無生命危險，事後彭姓槍手（33歲）以自行前往派出所投案，詳細情形還有待進一步釐清。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，吳明達1999年在北市農安街巷內槍殺北聯幫主堂重生後，從此在江湖上打出名號，雖事後遭判無期徒刑，但18年後還是順利獲得假釋；吳明達出獄後在大同區親友經營的老牌三溫暖工作，並成立威震集團、擔任董事長，疑似試圖打造正派的企業形象，不過私底下仍不時傳出涉及刑案。
2022年間，北市萬華區1家開發公司鐵門遭人狂轟7槍，槍手事後帶著槍枝前往大同分局投案，檢警追查幕後主使，揪出吳明達曾與新北市李姓建商有筆2千萬債務，李男認為吳明達債務未清償，遂找來黃清源出面處理，但雙方協商破局，吳明達不滿黃清源介入，遂找人槍擊李男住處恐嚇，還開價500萬元找殺手試圖除掉艋舺青山宮主委黃清源。
最終手下找來梁男、張男，兩人收下100萬元前金及槍彈，因張男先把錢花光，無法對吳明達交代，轉而將吳教唆買凶殺人一事告知黃清源，這才讓全案曝光；另外，日前吳明達也傳出涉及網路賭博及地下匯對等不法情事，最終法院依預備殺人罪、圖利聚賭罪判訂應執行1年8月徒刑。