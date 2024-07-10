劉雨柔遭好友廁所偷拍！見影片崩潰「患重度憂鬱症」用頭去撞牆
女星劉雨柔個性直率風趣，是各大談話性節目的常客，日前她在節目上分享，曾去好友的健身房運動，在上廁所時發現針孔攝影機，讓她從此造成陰影，不敢去公廁，甚至引發重度憂鬱症，窩在家情緒崩潰，一天能哭掉2包衛生紙，還會用頭撞牆，「我這麼信任的人都這樣做了，那我不認識的人，他們會不會做出更可怕的事？」
記者吳昕蓓／綜合報導
劉雨柔在節目《小明星大跟班》上分享，她曾因為被偷拍造成恐慌症，後來更併發成重度憂鬱症：「幾年前，我在很信任的朋友開的運動工作室裡，發現廁所有偷拍針孔，而且那個針孔其實拍了很久，所以到警局調出他拍到自己和很多受害者，這打擊很大，提告過程也很煎熬。」她因此對人性不再信任。
劉雨柔坦言：「會一直去想他為什麼要這樣做，而且我這麼信任的人都這樣做了，那我不認識的人，他們會不會做出更可怕的事？」這恐懼感在劉雨柔腦海裡揮之不去，她回憶當時：「從那一刻開始，我不敢在外面上廁所，還有那個針孔長得像手機充電頭，所以我只要看到充電器，就會開始想到這件事。」
劉雨柔因此得了重度憂鬱症：「我每天縮在家裡角落，一天哭掉2包衛生紙，一直去想過去發生過所有不好的事情，我不避諱地說，腦子裡出現的東西都是安眠藥、菜刀跟窗戶。」她向來對家人報喜不報憂，也很掙扎要不要開口尋求幫助：「新聞爆發出來，我家人才知道，但我這個時候是要堅強，還是要把柔弱的那面拿給他們看？而且家人的關心，對我打擊更大。」
在場來賓聽了很不明所以，劉雨柔解釋自己當時的狀況太負面，完全聽不進任何關心：「他們很怕我出事，24小時輪番打給我，很多人說『我理解妳』，我就會爆炸說『你理解個屁啊！又不是你被偷拍』，然後做很多傷害自己的行為，譬如撞牆讓自己痛。」