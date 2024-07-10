4樓窗台「半夜掉下虎斑貓」！男子收服氣氛超詭異：當I人遇到I貓
半夜怎麼有貓站在我家窗台？大陸一名男子在半夜因為有點熱想要打開窗戶，結果突然發現窗台上出現一隻虎斑貓，讓他瞬間嚇到，深怕貓咪從自家四樓跌落，小心翼翼的將其從窗台抱下來，不過由於該虎斑貓非常怕生，男子也非常的安靜，整個空間散發著尷尬的感覺。
記者張嘉哲/綜合報導
大陸一名男子在社群「小紅書」分享，表示自己某天半夜三點時覺得有點熱想開窗，結果卻看到一隻豹紋的虎斑貓，讓他嚇一大跳，害怕牠從四樓跌落，所以完全不敢驚動牠。隨著半小時過去，男子嘗試用食物引誘貓咪進屋也無果。
眼看僵持下去也不是辦法，男子冒險決定把貓咪抱進屋內，先是輕輕撫摸貓咪之後，就一把將虎斑貓給抱起，貓咪瞬間有點驚慌失措，還用小手抓住窗戶抵抗，最後終於成功將貓咪撈進屋內。不過由於該男家中有養狗，虎斑貓就暫時先安置在廁所內一個晚上。
事後該男猜測應該是樓上的住戶掉下來的貓咪，也找到原飼主歸還，呼籲有養貓的主人，務必要隨時關好門窗！而該起事件也讓他突然有體悟：「以前本來想收養流浪貓，但因為家裡狗狗比較內向，就一直都沒有去做這件事，經過這件事，至少讓我知道貓狗可以共存，未來如果有緣遇到其他浪貓就會把他收編起來的。」
影片曝光後，不少網友卻歪樓回應「不管是貓咪還是你....都安靜到不行是怎麼回事」、「當I人遇上I貓，影片完美地詮釋了」、「兩個物種一言不發完成了一件事」、「笑死，你很安靜，貓咪也很安靜，整個空間都是尷尬的氛圍」、「夏天的夜，難回的家，走丟的牠和安靜的你。」