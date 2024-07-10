鄭文燦涉貪案獲1200萬交保！檢方提抗告成功 高院二度撤銷發回
前桃園市長鄭文燦日前因涉貪遭檢方聲押，昨（9）日地院裁定鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境及出海，對此，檢方不服提出抗告，今（10）日稍早高等法院最新結果出爐，再次撤銷交保裁定，發回地院更裁。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，鄭文燦涉「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」弊案，台塑集團退休的楊姓地主，2017年間為使農地納入規畫區獲利，透過與鄭文燦熟識的重劃會主委廖姓男子行賄500萬元，不過隔年8月因案未過，因此鄭文燦將錢退還。
檢調認為，鄭文燦收下金錢時就已經涉及貪汙，遂於今年6月間發動搜索約談；其中行賄的廖男遭裁定收押禁見，楊姓地主則因高齡予以交保，另外，本月5日檢調也帶回鄭文燦訊問，依涉犯貪污重罪當庭將他逮捕，複訊後以犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞聲押，但桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保。
檢方獲悉後當庭提出抗告，高院審理後認為，桃園地院的裁定並未說明鄭文燦是否有羈押的原因，也未說明羈押的必要性，認為原交保裁定有多個不當之處，因此在8日發回更裁，昨天法院將鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境、出海；對此，昨天檢方當庭再次提出抗告，稍早高等法院審理後2次撤銷交保裁定，詳細情形還有待進一步釐清。