三星最新摺疊機Fold6、Flip6今亮相！發表會5大產品懶人包一次看

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回到摺疊機來看，三星摺疊機在台灣市占率穩穩霸佔龍頭寶座，品牌光環再加上強力行銷之下，大幅帶動買氣，2023年市占率高達9成。根據台灣三星統計上一代的銷售輪廓，書本式摺疊的 Galaxy Z Fold5 有超過8成是男性用戶，推測和展開後有如小平板的大螢幕更能吸引男性族群。而另一款Flip5的銷量則男女比例不相上下，其中更大的封面螢幕和上下螢幕可以分割操控，成為下單關鍵，今年有AI加持應該還能再帶起一股買氣。
🟡 Galaxy Z Fold 6摺疊機
▪︎螢幕進化：封面螢幕從原本的6.2吋小幅提升到6.3吋，內頁螢幕維持和上一代相同的7.6吋，其中峰值亮度超進化，從原本的1200尼特，直接提升到2600尼特。
▪︎鏡頭維持上一代：5,000 萬畫素廣角＋1,000 萬畫素遠距，支援 3 倍光學變焦，最高 30 倍超高倍變焦＋1,200 萬畫素超廣角。封面螢幕相機為 1,000 萬畫素。
▪︎高通Snapdragon 8 Gen for Galaxy處理器：CPU提升18%、GPU提升19%、NPU提升42%，大力助攻AI功能。
▪︎機身更輕薄：重量減輕到239克，厚度減少到12.1mm，支援IP48防塵防水等級。
▪︎Galaxy AI：搜尋圈可以掃描QR Code、解答數學題。AI翻譯加入了「對話模式」、「聆聽模式」、「通話即時翻譯」，「繪圖助理」可辨識手繪塗鴉。
🟡 Galaxy Z Flip6摺疊機
▪︎螢幕尺寸和上一代相同：封面螢幕為3.4吋，內頁螢幕為6.7吋。支援IP48防塵防水等級。
▪︎相機升級為5000萬畫素：主鏡頭從1200萬畫素升級到5000萬畫素，超廣角鏡頭則維持在1200萬。
▪︎智慧變焦：經由「FlexCam」功能的AI智慧變焦，能自動變焦調整構圖，變焦距離為0.6~3倍焦段。
▪︎ V8拍攝模式：可以雙分割模式拍攝，整體操作手感有點類似以前用「Ｖ8」拍攝的狀態。
▪︎互動封面螢幕：有3D動態互動桌面，也能在鎖定螢幕上出現即時天氣動畫效果。
▪︎ Galaxy AI：搜尋圈進化，支援AI翻譯，AI翻譯加入了「對話模式」、「聆聽模式」、「通話即時翻譯」，「繪圖助理」可辨識手繪塗鴉。
▪︎電量升級：從3700mAh提升到4000mAh。
🟡 Galaxy Watch Ultra智慧手錶
▪︎使用鈦金屬材，47mm單一尺寸
▪︎可適應的溫度為零下20度到55度，海拔為-500m至9000m
▪︎具備10ATM和IP68防塵防水認證
▪︎電量達590mAh最長可達100小時續航
▪︎側邊按鍵支援4種不同的按壓模式操控
▪︎具備AI抗風噪雙麥克風
▪︎搭載3奈米處理器晶片
▪︎ L1+L5雙頻GPS，可以讓定位精準度提升20%
🟡 Galaxy Watch7 智慧手錶
▪︎有40、44mm兩種尺寸
▪︎搭載3奈米處理器晶片，CPU效能較上一代提升3倍。
▪︎ L1+L5雙頻GPS讓定位精準度提升20%
▪︎提供健康、運動、睡眠分析。
🟡 Galaxy Buds3系列耳機
▪︎有Galaxy Buds3和Buds3 Pro兩款
▪︎加入「AI」功能，可支援翻譯助理
▪︎ Buds3 Pro採用入耳設計，提供LED動態燈效
▪︎ Buds3則為耳塞設計
▪︎可透過耳機柄抓捏、滑動控制。
▪︎支援ANC主動降噪
▪︎ Buds3 Pro提供智慧分析環境音，主動調節抗噪和環境音效。