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三星最新摺疊機Fold6、Flip6今亮相！發表會5大產品懶人包一次看

▲三星今(10)晚發表了新款摺疊機Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6，同時還有新款穿戴裝置Galaxy Watch7 和Galaxy Watch Ultra，以及Galaxy Buds3系列耳機，共5大項產品。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三星今(10)晚發表了新款摺疊機Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6，同時還有新款穿戴裝置Galaxy Watch7 和Galaxy Watch Ultra，以及Galaxy Buds3系列耳機，共5大項產品。（圖／記者吳翊緁攝）

記者周淑萍/綜合報導

三星在台灣時間今（10）日晚間9點舉辦「Galaxy Unpacked 2024」發表會，地點選在2024年奧運舉辦地的巴黎，正如預期發表了新一代的摺疊機 Galaxy Z Fold6 和Galaxy Z Flip6 ，以及穿戴裝置Galaxy Watch7 和Galaxy Watch Ultra，還有真無線藍牙耳機Galaxy Buds3系列，共5大項產品，原本傳出會有全新智慧戒指推出，可惜沒有如期現身。《NOWnews》整理發表會新品重點，讓讀者快速掌握新機資訊。

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AI浪潮之下，三星發表會上也塞滿AI，舉凡摺疊機、手錶、耳機通通搭上，仔細想想其實也相當合理，因率先開啟AI手機市場就是三星今年推出的Galaxy S24旗艦系列，可說是AI手機的領頭羊。

回到摺疊機來看，三星摺疊機在台灣市占率穩穩霸佔龍頭寶座，品牌光環再加上強力行銷之下，大幅帶動買氣，2023年市占率高達9成。根據台灣三星統計上一代的銷售輪廓，書本式摺疊的 Galaxy Z Fold5 有超過8成是男性用戶，推測和展開後有如小平板的大螢幕更能吸引男性族群。而另一款Flip5的銷量則男女比例不相上下，其中更大的封面螢幕和上下螢幕可以分割操控，成為下單關鍵，今年有AI加持應該還能再帶起一股買氣。

▲三星Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三星Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6摺疊機加入Galaxy AI功能。（圖／記者吳翊緁攝）
🟡 Galaxy Z Fold 6摺疊機

▪︎螢幕進化：封面螢幕從原本的6.2吋小幅提升到6.3吋，內頁螢幕維持和上一代相同的7.6吋，其中峰值亮度超進化，從原本的1200尼特，直接提升到2600尼特。

▪︎鏡頭維持上一代：5,000 萬畫素廣角＋1,000 萬畫素遠距，支援 3 倍光學變焦，最高 30 倍超高倍變焦＋1,200 萬畫素超廣角。封面螢幕相機為 1,000 萬畫素。

▪︎高通Snapdragon 8 Gen for Galaxy處理器：CPU提升18%、GPU提升19%、NPU提升42%，大力助攻AI功能。

▪︎機身更輕薄：重量減輕到239克，厚度減少到12.1mm，支援IP48防塵防水等級。

▪︎Galaxy AI：搜尋圈可以掃描QR Code、解答數學題。AI翻譯加入了「對話模式」、「聆聽模式」、「通話即時翻譯」，「繪圖助理」可辨識手繪塗鴉。

▲三星Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6。（圖／記者吳翊緁攝）
▲AI翻譯加入了「對話模式」、「聆聽模式」、「通話即時翻譯」等功能。（圖／記者吳翊緁攝）
🟡 Galaxy Z Flip6摺疊機

▪︎螢幕尺寸和上一代相同：封面螢幕為3.4吋，內頁螢幕為6.7吋。支援IP48防塵防水等級。

▪︎相機升級為5000萬畫素：主鏡頭從1200萬畫素升級到5000萬畫素，超廣角鏡頭則維持在1200萬。

▪︎智慧變焦：經由「FlexCam」功能的AI智慧變焦，能自動變焦調整構圖，變焦距離為0.6~3倍焦段。

▪︎ V8拍攝模式：可以雙分割模式拍攝，整體操作手感有點類似以前用「Ｖ8」拍攝的狀態。

▪︎互動封面螢幕：有3D動態互動桌面，也能在鎖定螢幕上出現即時天氣動畫效果。

▪︎ Galaxy AI：搜尋圈進化，支援AI翻譯，AI翻譯加入了「對話模式」、「聆聽模式」、「通話即時翻譯」，「繪圖助理」可辨識手繪塗鴉。

▪︎電量升級：從3700mAh提升到4000mAh。

▲三星Galaxy Z Flip6。（圖／官方提供）
▲三星Galaxy Z Flip6 支援V8模式拍攝。（圖／官方提供）
🟡 Galaxy Watch Ultra智慧手錶

▪︎使用鈦金屬材，47mm單一尺寸

▪︎可適應的溫度為零下20度到55度，海拔為-500m至9000m

▪︎具備10ATM和IP68防塵防水認證

▪︎電量達590mAh最長可達100小時續航

▪︎側邊按鍵支援4種不同的按壓模式操控

▪︎具備AI抗風噪雙麥克風

▪︎搭載3奈米處理器晶片

▪︎ L1+L5雙頻GPS，可以讓定位精準度提升20%

▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機。（圖／記者陳明安攝）
▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶提供三鐵模式。（圖／記者陳明安攝）
🟡 Galaxy Watch7 智慧手錶

▪︎有40、44mm兩種尺寸

▪︎搭載3奈米處理器晶片，CPU效能較上一代提升3倍。

▪︎ L1+L5雙頻GPS讓定位精準度提升20%

▪︎提供健康、運動、睡眠分析。

▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機。（圖／記者陳明安攝）
▲三星新款智慧錶，有頂規的Galaxy Watch Ultra和Galaxy Watch7系列。（圖／記者陳明安攝）
🟡 Galaxy Buds3系列耳機

▪︎有Galaxy Buds3和Buds3 Pro兩款

▪︎加入「AI」功能，可支援翻譯助理

▪︎ Buds3 Pro採用入耳設計，提供LED動態燈效

▪︎ Buds3則為耳塞設計

▪︎可透過耳機柄抓捏、滑動控制。

▪︎支援ANC主動降噪

▪︎ Buds3 Pro提供智慧分析環境音，主動調節抗噪和環境音效。

▲三星Galaxy Watch Ultra智慧錶、Galaxy Buds3系列耳機。（圖／記者陳明安攝）
▲Galaxy Buds3系列耳機可支援即時翻譯助理。（圖／記者陳明安攝）

趕搭2024奧運熱潮！三星Z Fold 6、Z Flip 6新摺疊機7/10巴黎發表

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