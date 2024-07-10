溫網／謝淑薇豪取22連勝！直落二橫掃美國組合晉4強 衛冕只差2步
2024年溫布頓網球錦標賽女雙8強戰，「台灣一姊」謝淑薇今（10）日與比利時女雙球后Elise Mertens（梅騰絲）攜手出擊，以6：2、6：1直落二擊退美國Coco Gauff/Jessica Pegula組合，收穫4強門票，同時豪取溫網女雙22連勝，距離女雙衛冕僅差兩步。
記者路皓惟/綜合報導
謝淑薇過去4度在溫網女雙封后，本屆目標衛冕，謝淑薇與梅騰絲被列為女雙頭號種子，也被視為奪冠大熱門。前兩輪都是直落二輕鬆過關，16強遭遇一場三盤大戰，但「台比聯軍」還是拿下勝利安抵8強。
今日女雙8強戰面對美國組合，在開局互破後，台比聯軍於第5局和第7局再度破發，從2：2一口氣連下4局，以6：2拔得頭籌，次盤謝淑薇和梅騰絲乘勝追擊，兩度破發取得3：0領先，隨後雙方互破，台比聯軍把握機會，以6：1直落二獲勝，也是謝淑薇自2019年以來，於溫網女雙取得22連勝。
謝淑薇一日兩戰 續拚混雙8強門票
女雙告捷後，謝淑薇晚上10點繼續出戰混雙，與波蘭Jan Zielinski搭檔，這也是今年兩人合拍的第3場大滿貫賽事，將要對上地主英國Heather Watson/Joe Salisbury組合，爭取混雙8強門票。