韓國啦啦隊女神加盟中職！總監鬆口：沒有特別想找她 慘遭炎上
韓籍啦啦隊女神趙娟週長相甜美，神似南韓女團Red Velvet隊長Irene， 今年（2024）7月正式加入中華職棒統一獅啦啦隊Uni Girls後，迅速累積超高人氣，然而Uni Girls總監Endo先前被問及怎麼會找趙娟週進入團隊，因一句「我沒有特別想找她」而在網路上掀起熱議，引發網友撻伐。
記者吳昕蓓／綜合報導
Endo在YouTube頻道「姑娘放肆 - Fun4girls」中被問到：「什麼機緣下找娟週進Uni Girls？」笑著回答說：「我沒有特別想找她」，透露當時是趙娟週的公司積極洽談，在見到本人後，也覺得她乖巧又可愛，因此決定合作，但心態都很佛系，「那如果談得成的話OK，談不成的話，我也不勉強。」
這段畫面曝光後，不少網友都認為Endo的發言似乎有點不尊重趙娟週，紛紛留言直呼：「做人要厚道～不要欺負遠道而來的朋友」、「什麼叫做『我沒有特別想找她欸』還特意把字強調放大？」、「說的好像趙娟週非要加入UG一樣」、「娟週委屈了」、「為什麼要把娟週說的這麼不堪…這一集讓我感覺很差，有想過娟週聽到你們說的話心裡會難過嗎…。」
事實上，趙娟週先前才在大巨蛋獻出首秀，她也坦言對於首次登場感到相當緊張，但加入球隊後都都有大入總決賽，覺得自己來台灣後運氣有變好，趙娟週加入後，UniGirls成為首支擁有台、日、韓籍成員的啦啦隊，也讓趙娟週覺得很新奇，「三個不同國家的人一起應援，感覺非常獨特，而且有這樣的經驗感覺也非常榮幸。」