扯！中國油罐車混運煤油食用油挨批如「投毒」 網喊改去香港買油
中國近日爆發嚴重食安事件，有油罐車被發現在運送完煤製油後，完全未清洗又直接裝運食用油，被痛批有如是「投毒」。被踢爆的兩間黑心糧油公司，分別是中儲糧油脂（天津）有限公司和河北三河匯福糧油集團，不過有說法指出，油罐車「無縫接軌」混運煤油與食用油是業界「公開的秘密」，引發民眾恐慌，也讓人聯想起毒奶粉以及地溝油等重大食安事件，還有中國網友稱要改去香港買油，引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，在被揭發油罐車運送完煤油旋即又運送食用油後，中儲糧集團稱將展開深入內部調查，但是尚未公布食用油流向，還不知牽涉到多少家下游企業，目前許多中國消費者已開始抵制中儲糧的食用油，在淘寶上中儲糧也下架所有食用油產品。不過，也有說法認為混運的油罐車是其他公司所有，只是前去中儲糧拉油，所以中儲糧的油品未必是混用油，其他公司的油品也未必不是混用油。
中國國務院火速宣布將成立調查小組展開徹查，並嚴懲相關涉事人。然而，在釐清混用油到底流向何方前，消費者確實很難自保，因為根本不知道哪些油是安全的，更何況混用油甚至可能不是個案，而是不肖業者之間的普遍便宜行事手段。
事件曝光後，有媒體報導稱油罐車司機說混運工業油與食用油是業界「公開的秘密」引發譁然，官媒《人民日報》也痛批，如此亂象將公眾的身體健康和生命安全以及法律的威嚴和公正置於何地？許多中國網友回想起過去的重大食安風暴，像是三鹿毒奶粉案，紛紛表示「又要去香港帶油了」、「回想起去香港買奶粉的日子」、「這與謀財害命有何異」。