稱憲法法庭是「照妖鏡」！黃捷酸黃國昌：當直播秀下限
針對藍白聯手通過國會改革法案，包括總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團皆聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭於今（10）日下午進行準備程序，針對暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。結束後民進黨立委黃捷表示，憲法法庭完全是照妖鏡，藍白平常在鏡頭前的胡說八道，在大法官面前都無所遁形，大法官的發言，完全凸顯一個國家維護憲政的重要性。至於黃國昌把憲法法庭當直播在秀下限也罷，且不敢針對大法官問題回答。
記者陳威叡／台北報導
黃捷表示，憲法法庭完全是照妖鏡，藍白平常在鏡頭前的胡說八道，在大法官面前都無所遁形，實在是太好的教材。先講結論，大法官的發言，完全凸顯一個國家維護憲政的重要性。至於亂台三傻，黃國昌一直超時，把憲法法庭當自己直播在秀下限也罷，且不敢針對大法官問題回答。
黃捷說，憲法法庭要認定是否核發暫時處分，重要的判斷標準是，會不會造成「立即且明顯的不可回復損害」，而黃國昌則一再裝無辜、裝弱勢，說新法上路後，什麼事也沒發生。大法官當然不是省油的燈，連問幾個直指核心的問題。
首先是大法官尤伯祥詢問反質詢的定義為何？概念核心是什麼？行政院提請覆議沒有成功，就一定要接受嗎？翁曉玲的意思是，立法院說沒有違憲就是沒有違憲？是在指立法權比行政權大？若如此，憲法法庭的違憲審查權又被置於何地？
大法官朱富美則問道藐視國會罪有沒有範圍的限定？是否只要官員一虛偽陳述就會被罰？大法官蔡宗珍則說，這次通過的《立委職權行使法》，只是拘束立委的內規，還是也拘束其他憲政機關？
黃捷表示，面對這些問題，黃國昌、翁曉玲、吳宗憲毫無招架之力，翁甚至說開庭通知太急促，害她2天只睡3小時，正好驗證藍白在立法時非常倉促，根本就有違憲的疑慮。