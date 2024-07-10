最美海洋渡假SPA會館！SWISSPA進駐高雄承億酒店
高雄承億瑞醫SWISSPA會館今(10)日在承億酒店高空無邊際透明泳池畔旁舉行開幕活動，正式宣佈進駐高雄承億酒店22樓，300坪空間規劃3間雙人VIP室、8間單人VIP室、岩盤浴&水療精品VIP室和頭髮理療SPA區，打造靜謐優緻芳療SPA頂級護膚場域，堪稱最美最高海景SPA會館。
記者陳美嘉／高雄報導
開幕活動包含SPA女王吳慧真、承億集團副董事長戴淑玲及承億酒店總經理洪儀純等人均出席，並邀請到藝人寶媽及曾寶儀友情站台現身分享。寶媽表示：「積累過多生活壓力與舒緩旅途勞累同時，瑞醫SWISSPA海洋療癒護膚SPA，竟然讓我享受舒服到睡著了，疲憊身心得以恢復生機及亮麗光采。」
難得與媽媽同台的曾寶儀表示：「非常開心與媽媽一同到高雄承億瑞醫SWISSPA會館，一走進舒適沈靜氛圍的空間，隨處輕洩五感音樂，有機精油薰香迴盪，身心迅速沈澱。瑞醫SWISSPA海洋療癒護膚SPA，觸動的感覺傳遞全身，腿足肩頸如釋重負，獲得暢快舒壓，大片落地港灣美景真是令人難以忘懷。」
位於高雄五星級飯店-承億酒店22樓的瑞醫SWISSPA，每一處SPA空間皆有高空浪漫海景且隱私性十足。此次瑞醫SWISSPA獨家推出「海洋療癒護膚SPA」全身體驗來自海洋煥新帶采能量，以「花香芬芳浴」洗滌身心，運用礦鹽全方位淨化肌膚，結合「花神嫩白精華」全然在輕柔旋律裡舒放壓力，讓你重新愛上煥然光采的自己。瑞醫SWISSPA「海洋療癒芳療SPA」則巔覆傳統結合瑜珈和缽療多元能量療程，全方位芳療於視、聽、味、嗅、觸，五感氛圍體驗中，享受靜謐療癒空間。
承億酒店與瑞醫SWISSPA共同企劃歡慶開幕活動「夏秋之旅，感受台灣最美療癒力SPA」，即日起9月30日止，週一到週五入住承億酒店行政雙人房$9,288元起可體驗60分鐘精油按摩與30分鐘岩盤浴，再享日全食Buffet餐廳早餐兩客及加贈行政酒廊。