宅男女神「嘴唇狂腫5倍」變香腸！驚悚病況嚇壞粉絲：惡化會奪命
日本宅男女神中川翔子身兼主持人、演員、歌手、聲優、漫畫家等多重身分，可以說是多才多藝，不僅如此，她更唱紅許多動漫歌曲，包括《鋼之鍊金術師》、《神奇寶貝》、《天元突破》等等，擁有超高人氣，日前她卻自爆變成香腸嘴，更曝光自己的病照，驚悚狀況頓時嚇壞網友，直呼要她去看醫生，「惡化恐會奪命。」
記者吳昕蓓／綜合報導
多才多藝的中川翔子僅管忙於工作，仍會在社群平台上分享日常生活，昨（9）日她曬出一張自拍照，對著鏡頭皺眉露出委屈的表情，嘴唇卻腫到5倍大，整個腫成香腸嘴，她也透露自己似乎是發生過敏狀況，但嘴唇腫成這樣卻是前所未見，無奈表示會再去看醫生檢查原因，貼文一出，也讓粉絲十分擔心。
粉絲紛紛猜測她是因為過勞導致免疫系統失調，才會出現這種情況，但也有網友覺得是對化妝品產生過敏反應，分析有些口紅會有蓖麻子油、蜂蠟或焦油色素等成分，都會引發過敏反應，引起水泡，還有自稱是醫生的網友要她盡快去醫院就診，直言這種過敏反應已經很嚴重，怕不及時處理會有生命危險。
事實上，中川翔子已經39歲，卻仍擁有少女般的甜美容顏，由於跨足多個領域，活躍於日本ACG界，她還被封為「秋葉原部落格女王」，她曾經透露自己從小就接觸動漫，是個宅女，還熱愛COSPLAY，不時會在個人網誌放上自己的插畫，擁有超過10億次點擊次數。