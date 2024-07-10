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全國童軍大露營今起進駐　黃偉哲：要讓全國童軍感受臺南甜

▲第12次全國童軍大露營自今(10)日起至16日，從海內外及全國各地近8000名童軍齊聚臺南走馬瀨農場，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／台南市政府提供）
▲第12次全國童軍大露營自今(10)日起至16日，從海內外及全國各地近8000名童軍齊聚臺南走馬瀨農場，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

第12次全國童軍大露營自今(10)日起至16日，從海內外及全國各地近8000名童軍齊聚臺南走馬瀨農場，開啟7天6夜大露營活動序幕。臺南市長黃偉哲除歡迎參加的童軍夥伴外，也能充分感受古都多元文化的魅力與自然美景，「在臺南，連空氣都是甜的」歡迎多吸幾口空氣，感受「臺南甜」！臺南市童軍會理事長蘇敬仲也特別感謝黃偉哲帶領市府團隊的全力協助。

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▲南市府除逐檢查露營環境一檢查基礎建設，也考量到各種衛生、安全防護措施和大型人潮集會的需求竭盡全力為睽違6年的大露營做好準備。（圖／台南市政府提供）
▲南市府除逐檢查露營環境一檢查基礎建設，也考量到各種衛生、安全防護措施和大型人潮集會的需求竭盡全力為睽違6年的大露營做好準備。（圖／台南市政府提供）
今天為童軍及幼童軍第一梯次報到，以及走馬瀨營區豐富的自然美景，透過一系列童軍活動與文化采風，大家對營地的完善規劃及貼心設施均表示肯定。

▲經過長時間的準備，今天各參與的童軍夥伴終於能夠一睹走馬瀨農場營地的風采。（圖／台南市政府提供）
▲經過長時間的準備，今天各參與的童軍夥伴終於能夠一睹走馬瀨農場營地的風采。（圖／台南市政府提供）
「要讓全國童軍感受臺南甜！」黃偉哲表示，近期適逢芒果季，歡迎前來享受在地夏日紅寶石的好滋味，也可以藉由這次的文化采風行程，感受臺南城市文化特色。黃偉哲也要求市府全力協助營地建設工作，齊心協力督導總會各項安全衛生工作，讓全國童軍都能在安全無虞的環境中裝滿收穫和美好回憶回家。

教育局局長鄭新輝表示，經過長時間的準備，今天各參與的童軍夥伴終於能夠一睹走馬瀨農場營地的風采。相信童軍營地的完善設施與細心安排，會讓大家感受到舒適和興奮。這次為提供良好的露營環境，市府除了逐一檢查基礎建設，也考量到各種衛生、安全防護措施和大型人潮集會的需求，如食安、緊急救護、電信訊號和水電等基本生活機能，並竭盡全力為睽違6年的大露營做好準備。

參與這次活動的開元國小幼童軍杜團長表示，大會提供的露營環境相當舒適，除了豐富的自然生態環境，也搭設充足的帳篷及齊備的生活所需相關設施，感受到營地規劃的用心。

幼童軍吳同學表示，進來營區感覺很舒適，期待透過交流表演活動讓世界看見臺灣。翁同學表示，一進來營區，豐富的大自然有一股吸引力，讓人迫不及待想要經歷各項考驗活動。二溪國小宋同學則覺得營區很壯觀，張同學覺得在這裡比跟家人去露營還舒適，也很期待參加文化采風活動。

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