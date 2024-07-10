全國童軍大露營今起進駐　黃偉哲：要讓全國童軍感受臺南甜

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「要讓全國童軍感受臺南甜！」黃偉哲表示，近期適逢芒果季，歡迎前來享受在地夏日紅寶石的好滋味，也可以藉由這次的文化采風行程，感受臺南城市文化特色。黃偉哲也要求市府全力協助營地建設工作，齊心協力督導總會各項安全衛生工作，讓全國童軍都能在安全無虞的環境中裝滿收穫和美好回憶回家。
教育局局長鄭新輝表示，經過長時間的準備，今天各參與的童軍夥伴終於能夠一睹走馬瀨農場營地的風采。相信童軍營地的完善設施與細心安排，會讓大家感受到舒適和興奮。這次為提供良好的露營環境，市府除了逐一檢查基礎建設，也考量到各種衛生、安全防護措施和大型人潮集會的需求，如食安、緊急救護、電信訊號和水電等基本生活機能，並竭盡全力為睽違6年的大露營做好準備。
參與這次活動的開元國小幼童軍杜團長表示，大會提供的露營環境相當舒適，除了豐富的自然生態環境，也搭設充足的帳篷及齊備的生活所需相關設施，感受到營地規劃的用心。
幼童軍吳同學表示，進來營區感覺很舒適，期待透過交流表演活動讓世界看見臺灣。翁同學表示，一進來營區，豐富的大自然有一股吸引力，讓人迫不及待想要經歷各項考驗活動。二溪國小宋同學則覺得營區很壯觀，張同學覺得在這裡比跟家人去露營還舒適，也很期待參加文化采風活動。