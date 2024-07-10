孫芸芸曬三姊弟合照！逆天顏值太不科學 1.8萬粉絲驚：神仙組合
「台灣第一名媛」孫芸芸1999年與微風集團董事長廖鎮漢結婚，育有一對兒女，儘管已經46歲卻仍保養得宜，擁有優雅氣質和凍齡外貌，不僅是孫芸芸的顏值超高，她的姊姊、弟弟同樣也是顏值驚人，日前她曝光三姊弟的合照，頓時驚艷網友，掀起熱烈討論，吸引1.8萬粉絲按讚朝聖，直呼是「神仙組合」。
記者吳昕蓓／綜合報導
孫芸芸日前在IG曬出和姊姊孫瑩瑩、弟弟孫智宏（Henry）的合照，只見Henry雙手搭在姊姊們的肩上，幸福左擁右抱，孫芸芸和孫瑩瑩都將50歲，在弟弟身邊卻仍像少女們清純甜美，一家人的高顏值頓時受到熱議，不少網友都忍不住驚呼，「帥哥美女們，請多照一些照片分享」、「一家人顏值都超高的」、「精靈3姊弟。」
事實上，孫芸芸的23歲長女廖思惟（Trinity）也遺傳到雙親優良血統，擁有水汪汪大眼、精緻五官和出眾氣質，完全不輸媽媽孫芸芸，先前還被傳出要進入演藝圈，甚至有網友留言問：「微信有公眾號說妳要出道，也好，在溫室長大那麼久是時候出來見見風雨。」對此，廖思惟豪不客氣回覆：「造謠。」
孫芸芸不時會在IG曬出自己的高顏值家人，日前她也曬出和Henry的合照，孫芸芸身穿白色背心、黑色短裙，展現出一雙筆直大長腿，Henry則穿著黑色襯衫，兩人看起來完全不像姐弟，每每曝光都掀起轟動，當時也有不少網友狂讚，「真的很會保養」、「家族美腿基因，羨慕」、「太帥太美了。」