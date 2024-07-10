鳳山新五甲特區「鋭揚新樂章」動土 捐頂規救護車回饋社區
鳳山新五甲特區因鄰近77期重劃區與五甲核心商圈，近靠亞灣區，並具備區域內學區完整等優勢，成為高雄房市搶手熱點。銳揚建築團隊總顧問林聰麟表示，鋭揚建設是最早進駐開發新五甲特區之建築團隊，從2017年起，歷經7年耕耘，總銷金額已突破100億，戶數累計已達 1033 戶。今(10)日舉辦「鋭揚新樂章」動土，並捐贈鳳山消防大隊頂尖規格配備、造價560萬元的救護車一台，共同為社區維護盡一份心力。
記者陳美嘉／高雄報導
鋭揚建設從2017年第一棟「鋭揚新天第」大樓開始，陸續推出「鋭揚國美」「鋭揚新世代」「鋭揚新樂活」「鋭揚新生活」以及「鋭揚國囍」1~8 期透天住家及店面等建案。
鋭揚建設新案「鋭揚新樂章」正對鳳翔國小，鄰近公園，基地面積1000多坪，將規劃15 層店住大樓、2~3房，全區平面汽車位架設充電樁，並配置EMS能源管理系統，基地獨佔鳳翔國小首排、與公園為鄰，為三面臨路黃金角地；面校園與公園處更能享有永久開闊景觀，具備得天獨厚的地段優勢。
林聰麟指出，「鳳山新五甲特區」因鄰近77期重劃區與五甲核心商圈，近靠亞灣區生活版圖，區域內學區完整、連鎖名店陸續進駐，街廓整齊、均為8~30米寬闊道路，可迅速連結夢時代廣場、大遠百、草衙SKM、衛武營LALAPORT等百貨商圈，休閒公園充足，日後透過捷運黃線與紅線串連，提高交通便利性，地段身價節節高漲。銳揚建設「銳揚新樂章」要挑戰4字頭區域天花板價。