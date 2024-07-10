不妙！「可愛」Kawhi Leonard退出美國男籃 確定不打巴黎奧運
「可愛」快艇Kawhi Leonard不打了！洛杉磯快艇主將「可愛」Kawhi Leonard今（10）日確定退出美國男籃，無法征戰巴黎奧運。經由美國多家媒體報導，預計美國隊將由「小白」Derrick White出征，美國隊預計明天上午10:30分將出戰加拿大，也是首場熱身賽。美國男籃公告，「Leonard在過去的幾週一直在為奧運會做準備，並在拉斯維加斯進行了幾次高強度的訓練。他覺得自己已經準備好參加比賽了。不過，他尊重美國籃球協會和快艇隊的選擇，決定把夏天用來為下個賽季做準備，而不是參加巴黎奧運。」根據NBA記者Marc J. Spears報導，他透露，2天前Leonard聯繫到了美國男籃國家隊，並且也表達對他傷勢的疑慮，這也讓Leonard被迫離開「夢幻隊」。
記者吳政紘/綜合報導
快艇Kawhi Leonard傷勢嚴重 季後賽打打停停
快艇Kawhi Leonard膝蓋傷勢一直沒好，季後賽也是打打停停，運動醫生Evan Jeffries在社媒上給出了自己的分析：「我想他的膝蓋依然沒有痊癒，這對即將到來的賽季來說是一個巨大的隱憂。退出奧運，讓他有機會好好痊癒。」
美國男籃公告，「Leonard在過去的幾週一直在為奧運會做準備，並在拉斯維加斯進行了幾次高強度的訓練。他覺得自己已經準備好參加比賽了。不過，他尊重美國籃球協會和快艇隊的選擇，決定把夏天用來為下個賽季做準備，而不是參加巴黎奧運。」
台灣時間明日上午10點30分，美國將迎來首場奧運熱身賽，對抗加拿大男籃。根據NBA記者Marc J. Spears報導，他透露，2天前Leonard聯繫到了美國男籃國家隊，並且也表達對他傷勢的疑慮，這也讓Leonard被迫離開「夢幻隊」。