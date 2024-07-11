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張育成今跟富邦悍將簽約！月薪可望突破200萬　總和超過8000萬

▲張育成預計11日加盟富邦悍將，在個人粉專發文，喊話自己準備好在7月12日和球迷們在新莊棒球場相見。（圖／富邦提供）
▲張育成預計11日加盟富邦悍將，在個人粉專發文，喊話自己準備好在7月12日和球迷們在新莊棒球場相見。（圖／富邦提供）

記者吳政紘、實習記者曹菀薰/綜合報導

中職富邦悍將今（11）日上午10:30分將舉行張育成加盟記者會，預計張育成將簽下3.5年以上複數年約，月薪、年薪總合都可望創下中職史上最高薪紀錄，預計張育成可望拿到月薪200萬以上，總和8000萬以上大約，以「史上最強打者」之姿進入中職，並預計在12日新莊主場首度出賽。28歲的張育成，綽號為國防部長，有185公分，出身臺東縣東河鄉，大哥張進德與他同為富邦悍將的球員，二哥張承駿也曾效力於悍將，五弟張偉聖目前於中華職棒統一獅隊，守備位置為外野手。《NOWnews今日新聞》也為讀者介紹這位，未來中職最強打者。

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張育成在家中排行老三，國小時便追隨哥哥們的腳步，在泰源國小正式展開棒球生涯，小學四年級時，張育成與兩位兄長一同入選第四屆亞洲少棒錦標賽中華少棒代表隊，也締造了三兄弟同時入選中華隊的紀錄，於國中時期，三度獲選進入中華青少棒代表隊，並為國出賽。

印地安人隊50萬美元簽下張育成

高中階段的張育成已經擁有高壯的身材，也將成為職棒選手是為他的目標，球隊總教練廖宏淵當時甚至透露張育成已有紐約洋基隊、波士頓紅襪隊及奧克蘭運動家隊等7支美職球隊看上，最後張育成簽下50萬美元（約1642萬新台幣）進到克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊），當時張育成已先入選韓國仁川亞運中華成棒代表隊，但由於與美職球團簽約而遭到除名，無緣在成為職棒選手前再次披上中華隊戰袍。

張育成成為史上第16位登上大聯盟的台灣球員

2015年，張育成開始接連獲得邀請，參與大聯盟的層級春訓，在該年也入選了第二十七屆亞洲棒球錦標賽中華成棒代表隊，與效力於紅襪子隊的林子偉組成搭檔，一同奪下賽事亞軍。

2016年張育成上高階1A層級，於2017年上升到高階2A層級，隔年再升至3A層級，距離她夢寐以求的大聯盟僅一步之遙。在2019年賽季他迎來了登上大聯盟好機會，但張育成在春訓期間，因手指受傷不得不提前下放3A層級，大聯盟初登場的時間也受影響，被迫延遲，同年06月29日，張育成獲得球團，經過層層努力，正式升上大聯盟，成為史上第16位登上大聯盟層級的台灣旅美球員，並隨即對巴爾的摩金鶯隊先發出賽，該季，張育成在大聯盟留下出賽28場、84個打席的紀錄。

2021年張育成再創下紀錄　正式登錄開幕名單

2020年，全球新冠疫情肆虐，美國職棒也受到影響，延遲到七月底正式開季，歷經層層難關，才擠進開季大聯盟的張育成，僅出賽10場，沒有獲得太多表現機會，2021年賽季大聯盟回歸正常賽程，張育成也把握住這次機會，春訓期間頻頻敲出長打，為自己再度取得開季大聯盟的門票，也成功在開幕戰先發出賽，並且成為史上首位擔任大聯盟開幕戰先發野手的旅美球員。

2022年球季　張育成一度成為浪人

2022年賽季，張育成再祭出再度爭取到開幕戰先發的機會，5月底，守護者隊決定將下放權用畢的張育成放入指定讓渡名單，改升上農場好手Oscar Gonzalez，隨後張育成獲得匹茲堡海盜隊吸收。

但轉戰海盜隊，張育成的打擊表現未見起色，於7月初再遭海盜隊放入指定讓渡名單；之後被坦帕灣光芒隊從指定讓渡名單中選走，成為張育成美職生涯效力的第三支球隊。

9月初光芒隊內野主力陸續回歸後，張育成仍遭割捨，三度被放入指定讓渡名單，之後再被波士頓紅襪隊吸收。

季後，張育成未獲紅襪隊放入續約名單，成為自由球員。從守護者隊、海盜隊、光芒隊再到紅襪隊整季輾轉了四支球隊，共計出賽69場，擊出35支安打，包括4支全壘打，打擊三圍0.208、0.289、0.315。

2023年波士頓紅襪隊以一年85萬美金的合約簽下張育成

2023年 02月16日集訓過程中，波士頓紅襪隊以一年85萬美金的合約簽下張育成，他也在熱身賽期間火力全開，在三場官辦熱身賽中，11打數擊出8支安打、打下7分打點，打擊率0.727。

經過「逃兵風波」張育成3月代表中華成棒隊參加世界棒球經典賽，在四場比賽中均擔任先發第四棒一壘手，是中華隊陣中打擊表現最佳的球員，四場比數均擊出安打。

包括前三戰均為單場雙安演出，其中對戰義大利隊擊出追平比數兩分打點全壘打、對荷蘭隊擊出勝利打點的滿貫全壘打，他上壘後的敬禮手勢，甚至成為了中華隊球員及球迷間的招牌動作，球迷也為他取了「國防部長」的外號。

張育成經典賽共計16打數擊出7支安打，包括2支二壘安打、2支全壘打，8分打點、5得分，打擊三圍0.438、0.500、0.938，雖中華隊最終未能晉級，仍拿下A組預賽最有價值球員獎。

2023正規賽季，張育成卻在季初，因揮棒過猛導致左手鉤骨骨折，復出後也未能繳出理想的成績，導致在季後未獲紅襪隊續約。

2024年張育成正式宣布返台投入中職選秀

2024年6月18日 張育成透過社群媒體宣布回歸台灣參加2024年中華職棒選秀會，並成為2024年中華職棒選秀的狀元，6月28日，擁有狀元籤的富邦悍將，以第一輪第一指名選入他，張育成上週末回到台灣後，已經到新北市立新莊棒球場展開自主練習， 7月12日於新莊棒球場進行的中職首戰備戰。

張育成12項數據第一　不愧全台最強打者

張育成旅美生涯5年，大多打擊數據都居旅美台灣球員之冠，分別是出賽數（235場）、打席（650）、OPS（0.624）、安打（121）、二壘安打（24）、三壘安打（4）、全壘打（20）、得分（72）、打點（79）、盜壘（5）、被三振（188）和保送（43）。

張育成小檔案：

綽號別稱：國防部長

出生日期：1995年08月18日（28歲）

身高體重：185公分　81公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉

所屬族裔：阿美族

職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約

簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）

親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
　　　　　蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。

英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）

經歷：

台東縣泰源國小少棒隊

台東縣泰源國中青少棒隊

台中市台中高農青棒隊

美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）

美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）

美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）

美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）

美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年～）

富邦悍將（2024年）

以上資料來源：台灣棒球維基館、NOWnews整理

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