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歐國盃／英格蘭超強運！Watkins射進致勝球　2：1氣走荷蘭闖決賽

▲2024歐洲國家盃今（11）日台灣時間凌晨3：00進行第2場四強賽，由「三獅軍團」英格蘭交手傳統強權荷蘭，英格蘭此戰在正規比賽即將結束的第90分鐘，靠著替補上陣的前鋒Ollie Watkins射進關鍵一球，終場就以2：1氣走荷蘭，成功挺進決賽，將要對決西班牙。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024歐洲國家盃今（11）日台灣時間凌晨3：00進行第2場四強賽，由「三獅軍團」英格蘭交手傳統強權荷蘭，英格蘭此戰在正規比賽即將結束的第90分鐘，靠著替補上陣的前鋒Ollie Watkins射進關鍵一球，終場就以2：1氣走荷蘭，成功挺進決賽，將要對決西班牙。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024歐洲國家盃今（11）日台灣時間凌晨3：00進行第2場四強賽，由「三獅軍團」英格蘭交手傳統強權荷蘭，上半場雙方各攻下1球，而比賽來到下半場時，雙方皆屢攻不下，正當外界以為比賽又要進入到加時階段，這時英格蘭在正規比賽即將結束的第90分鐘，靠著下半場才替補上陣的前鋒Ollie Watkins射進關鍵一球，這球球進後也等同宣告荷蘭隊死刑，終場英格蘭就以2：1氣走荷蘭，後續將要在決賽上對決西班牙，挑戰奪下隊史首座歐國盃冠軍。

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雙方賽前對戰數據　由荷蘭較佔優勢

過去英格蘭與荷蘭雙方在歷史上有過22次交手紀錄，荷蘭以7勝6敗9和稍微佔優；而兩隊日前在8強戰都算是驚險過關，荷蘭在8強以2:1驚險逆轉土耳其，英格蘭則是和瑞士戰到最終的PK大戰才勝出。兩隊在本屆歐國盃的進攻火力都較為疲乏，因此此戰開踢之前，外界預期本場比賽將會是一場防守大戰

而本場比賽開踢後，上半場荷蘭是率先發動攻勢的一方，比賽第7分鐘，橘子大軍靠著現被租借至德甲豪門RB萊比錫的中場好手Xavi Simons，在禁區外找到空檔，直接凌空抽射，成功將球踢進球門，率先幫助荷蘭取得1：0領先

比賽第18分鐘，則是輪到英格蘭發起反擊，隊長Harry Kane在禁區內要到對手犯規，裁判隨後則吹判12碼，同樣由Kane來操刀，而他也穩穩地將球踢進，英格蘭成功扳平比分，半場結束雙方戰成1：1平手。

比賽來到下半場，雙方形成防守大戰，即便有攻勢卻都難以攻破對方球門，彼此也在試探對方防守。而當正規比賽時間即將到點時，比賽第90分鐘，英格蘭前鋒Ollie Watkins在禁區外找到空檔機會，直接將球射進球門，完成準絕殺，這球球進後也幾乎宣告荷蘭隊此戰命運，終場英格蘭就以2：1氣走荷蘭，成功挺進本屆歐國盃決賽，後續將要對決西班牙。

英格蘭連2屆闖歐國盃決賽  挑戰終結58年冠軍荒

英格蘭贏下本場比賽勝利後，也是隊史連續兩屆闖進到歐國盃冠軍賽，上屆歐國盃英格蘭同樣成功殺進決賽，但最終在PK大戰上則是不敵義大利。英格蘭隊史至今只有一座冠軍，那就是1966年的世界盃冠軍，英格蘭如今將有望終結他們長達58年的冠軍荒

至於攤開雙方歷史數據來看，英格蘭與西班牙兩隊歷史上共交手27次，由英格蘭戰績14勝10敗3和佔有對戰優勢；而英格蘭過去面對西班牙時，則是共踢進49球，西班牙則為34球。


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