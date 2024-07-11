三星Galaxy Ring智慧戒指驚喜亮相！偵測睡眠、兩指點點關鬧鐘

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Galaxy Ring所有資料與分析情報均整合於Samsung Health內，得以在單一的集中式管理平台上流暢存取資料，無需額外訂閱。Galaxy Ring以睡眠AI演算法協助用戶掌握自我睡眠模式。除了睡眠評分與鼾聲偵測功能，還提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳率與呼吸速率等全新睡眠指標，並內建經期追蹤選項，可透過夜間體溫監測記錄更正確的生理週期。
此外，還可透過Galaxy AI科技，生成多項健康指標的詳細健康報告。由Galaxy AI支援的全新身體能量指數功能，進一步利用當前體能狀態建議，集中精力進行改善。此分數的計算依據四大因素評估：睡眠、活動、睡眠心跳率與睡眠心跳率變化。此外，健康提示功能則根據全面性資料與個人興趣，傳送目標促進全方位身心健康的個人化訊息。
Galaxy Ring可支援更廣泛的日常健康監控，如心率警示功能即可供用戶隨時掌握自己的心臟健康。此功能針對異常高或低的心跳率，於Samsung Health應用程式中顯示即時通知。並可開啟即時心率檢測功能取得心跳率相關的額外詳細資料，包括每分鐘心跳數、開始時間與時間長度。Galaxy Ring同時內建自動啟動步行與跑步追蹤的自動運動偵測功能。另外，只要運用手勢功能「雙指互碰兩下」，就能輕鬆拍攝照片或停止Galaxy智慧型手機上的鬧鐘，並可透過 Samsung Find 上尋找我的戒指。