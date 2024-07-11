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三星Galaxy Ring智慧戒指驚喜亮相！偵測睡眠、兩指點點關鬧鐘

▲三星推出首款Galaxy Ring智慧戒指，主要用在健康偵測，像是睡眠偵測、身體能量指數、心率警示等，同時支援手勢操控，雙指互碰兩下就能停止Galaxy手機上的鬧鐘。（圖／官方提供）
▲三星推出首款Galaxy Ring智慧戒指，主要用在健康偵測，像是睡眠偵測、身體能量指數、心率警示等，同時支援手勢操控，雙指互碰兩下就能停止Galaxy手機上的鬧鐘。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

三星昨（10）晚於巴黎舉行Galaxy Unpacked，發表全新Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6摺疊機，和Galaxy Buds3系列耳機，還有智慧手錶Galaxy Watch7與Galaxy Watch Ultra，穿戴裝置上驚喜亮相Galaxy Ring智慧戒指，主要用在健康偵測，像是睡眠偵測、身體能量指數、心率警示等，同時支援手勢操控，雙指互碰兩下就能停止Galaxy手機上的鬧鐘，但尚未公布台灣上市規劃。

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三星默默推出了Galaxy Ring智慧戒指，被定義為簡易的日常健康方案，透過戒指上的感應器科技，幫助用戶輕鬆掌握身體狀況，重量僅2.3克至3.0克，可以長時間配戴，尤其在睡眠狀態下不會覺得有有異物感，支援10ATM防水效能和五級鈦表面處理，電池續航力7天。

▲三星Galaxy Ring智慧戒指。（圖／官方提供）
▲三星Galaxy Ring智慧戒指有多項感應裝置，可偵測睡眠、心率等。（圖／官方提供）
Galaxy Ring所有資料與分析情報均整合於Samsung Health內，得以在單一的集中式管理平台上流暢存取資料，無需額外訂閱。Galaxy Ring以睡眠AI演算法協助用戶掌握自我睡眠模式。除了睡眠評分與鼾聲偵測功能，還提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳率與呼吸速率等全新睡眠指標，並內建經期追蹤選項，可透過夜間體溫監測記錄更正確的生理週期。

此外，還可透過Galaxy AI科技，生成多項健康指標的詳細健康報告。由Galaxy AI支援的全新身體能量指數功能，進一步利用當前體能狀態建議，集中精力進行改善。此分數的計算依據四大因素評估：睡眠、活動、睡眠心跳率與睡眠心跳率變化。此外，健康提示功能則根據全面性資料與個人興趣，傳送目標促進全方位身心健康的個人化訊息。

Galaxy Ring可支援更廣泛的日常健康監控，如心率警示功能即可供用戶隨時掌握自己的心臟健康。此功能針對異常高或低的心跳率，於Samsung Health應用程式中顯示即時通知。並可開啟即時心率檢測功能取得心跳率相關的額外詳細資料，包括每分鐘心跳數、開始時間與時間長度。Galaxy Ring同時內建自動啟動步行與跑步追蹤的自動運動偵測功能。另外，只要運用手勢功能「雙指互碰兩下」，就能輕鬆拍攝照片或停止Galaxy智慧型手機上的鬧鐘，並可透過 Samsung Find 上尋找我的戒指。

▲三星Galaxy Ring智慧戒指。（圖／官方提供）
▲三星Galaxy Ring智慧戒指續航力為7天。（圖／官方提供）

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