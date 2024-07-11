江坤俊形象崩壞！「3月就下通牒」怒揭私生活醜聞 爆料內幕曝光
外科名醫江坤俊日前被爆出與院內護理師有婚外情，之後他宣布暫停演藝工作，專心當醫生，對於出軌一事沒有多提。有知情人士指出，江坤俊會爆出一連串醜聞，背後原因是得罪廠商，才會被鎖定跟拍。
記者薛羽彤／綜合報導
據《三立新聞網》報導，江坤俊開始上節目後，因幽默的口吻，吸引大批婆媽追隨，成為炙手可熱的醫生來賓，除了上節目外，還開始主持節目，代言不斷。江坤俊代言的保健產品非常多，事後他還自創品牌，不料卻與代言的產品中性質重複，讓廠商不滿，才會在3月下最後通牒，最後連續跟拍江坤俊17天，將他的私生活公諸於世，現在傳出廠商陸續求償中。
江坤俊被爆出醜聞後，神隱6天一連在臉書上發2篇文，宣告暫停演藝圈的工作，對於醫院的職務，只留臨床工作，但不會影響病人權益。他也提到先前尚未有任何回覆是不想引起筆戰，希望外界還給家人一個安靜的空間，更否認連日來的報導，「為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事！」表示已請性平委員會調查。
不僅如此，TVBS也發表聲明切割：「《健康2.0》主持人江坤俊醫師近日相關緋聞報導，江醫師已正式請辭健康2.0主持一職」，表示江坤俊不想讓私人事件影響到節目，因此主動請辭，並曝光新的主持人選，「《健康2.0》加入陳欣湄醫師為主持陣容，陳欣湄醫師為專業的家庭科醫師。」