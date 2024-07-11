全球沸騰時代！科博館氣候行動特展　6單元預示生態永續刻不容緩

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林騰蛟指出，科博館「氣候行動－全球沸騰時代」特展大量運用多元感官的數位沉浸式多媒體、展示智慧科技、虛實融合互動及AI藝術共創等元素，同時結合實體造景、展示物件與標本，透過科學、連結（反思）、行動、共創與希望等多元視角，串聯數位展示與沉浸式劇場以及虛實融合互動展示服務，引導觀眾認識氣候變遷與其帶來的衝擊和改變契機，反思氣候變遷之於自身的關係，進而為了永續未來做出行動與改變。
科博館館長焦傳金表示，立即採取行動減少溫室氣體排放、降低氣候變遷影響都是全人類刻不容緩的重要任務。
科博館說明，「氣候行動－全球沸騰時代」特展入口意象設計對比工業化時代之下的全球暖化，以及氣候解方之下的韌性未來，展場向內延伸依序是「序曲」、「認識氣候變遷」、「生態危機」、「氣候危機」、「翻轉我們的世界」與「共創淨零世界」等6大單元。
在這之中，「序曲」打造北極圈大場景，帶領觀眾搭乘破冰船觀賞絢麗極光與鯨群悠游交織而成的地球美好，接著就以冰川崩解做為支點，喚醒觀眾對於氣候變遷議題的警覺；「認識氣候變遷」運用光雕投影與窺視洞多媒體，介紹氣候變遷的科學知識、熱浪、乾旱、森林大火、暴雨等極端天氣事件的加劇原因；「生態危機」結合鏡像投影、裸視3D互動、實體標本、模型，生動呈現極地動物生存競爭的故事與海洋生物的生存危機。
另一方面，「氣候危機」透過互動多媒體傳達氣候變遷帶給人類的各種面向衝擊，聚焦民眾生活的台灣；「翻轉我們的世界」是以互動投影引導了解因應氣候變遷的減緩與調適作為、透過擴增實境（AR）了解台灣2050淨零轉型；「共創淨零世界」藉由觀眾的彩繪共創，藉由希望迎向未來，而且特別合作東海大學資訊工程學系教授周忠信，轉化氣候變遷的表述與承諾成為AI藝術畫作。