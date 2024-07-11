星宇航空促銷來了！飛東京、大阪含稅1萬2千多元起 跨雙十節也有
昨日華航才宣告開賣線上旅展，最低未稅價7,661元（含稅價約1萬673元）就可以飛日本福岡。緊接著星宇航空也跟著推出促銷活動，飛國人最熱門的日本兩大城市，即東京與大阪，來回含稅價竟然最低只要1萬2千多元。
記者葉盛耀/綜合報導
昨（10）日華航剛宣布開賣線上旅展，推出所有航線82折優惠，緊接著星宇航空也默默地推出全航線促銷。根據旅遊達人「布萊N 機票達人」於臉書粉專披露，日本線的東京、大阪都開出比華航更低的價格，只需要台幣12k而已，《NOWnews今日新聞》記者於星宇航空官網實測，的確飛東京來回機票含稅價僅1萬2365元、飛大阪來回含稅價1萬2418元。其中飛東京的日期刻意選擇跨10月10日雙十節，10月10日出發、10月15日回台，竟也是1萬2365元。
另外，飛香港含稅價6516元起、飛曼谷含稅價8752元起，都是不錯的優惠價，而飛舊金山更是有2萬4092元起的含稅價，最是令人咋舌。
「布萊N 機票達人」也補充提到，星宇每次推促銷一開始優惠票都放的極少，之後才會慢慢放票，所以建議這兩三天有空都可以刷官網找票。而記者之前也曾詢問過星宇航空，星宇表示機票價位採浮動制，的確每日可能都有微調，例如同樣10月10日出發、10月15日回台，今日搜尋有跑出1萬2365元，明日可能就沒有此優惠數字，但是等到後天或大後天可能就又將有。
另外，華航夏季線上旅展於昨（10）日開跑，優惠將到7月30日，此次旅展全航線優惠最低8.2折起，包括7月14日即將開航的西雅圖航線只需來回未稅價2萬500元（含稅2萬7539元）起，香港則是3460元（含稅7170元）起、飛福岡7661元（含稅1萬673元）起等。
另外，旅客購買華航機票後並於官網登錄，就有機會抽中西雅圖或日本九州（福岡、熊本、鹿兒島任選一航點）的機票等多項好禮。