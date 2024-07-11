詹皇將滿40歲競技狀態仍夠水準！KD：他有機會打2028的洛杉磯奧運

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這次美國隊星光熠熠，James、KD和Stephen Curry這些未來名人堂球星都加入其中，也讓球迷一飽眼福，有望看到三人同隊打球、上演配合。而在被問到他是否認為這是他與James、Curry最後一次當隊友的機會時，Durant稱自己並不這麼認為。
「這些傢伙仍在答出高水準的內容，LeBron可以再打4、5年，他也許能參加28年的洛杉磯奧運。」KD如此說道，「Steph也仍在打出絕佳表現，他狀況很不錯。所以我不那麼認為，我覺得我們的油箱裡還有油，可以打出好的籃球水準，仍然努力做出貢獻，影響比賽。」
Durant表示，他自己不希望這次奧運成為他們三人的告別之旅，好像這支美國隊只是他們三人的球隊一樣，他強調這次美國男籃的主要目標還是完成奧運金牌的5連霸。
而談到自己對於和James和Curry成為隊友的心情，Durant展現高情商發言：「我對於這些傢伙只有尊重，我已經見證過他們過去15年、20年的生涯，如今終於成為隊友。不只是他們兩個，我對於Anthony Davis也有同樣的感覺，我敬仰他們太久了，如今終於共處於一間更衣室，這感覺很棒。 」
Durant小腿有傷 熱身賽是否上場成疑
美國隊即將在阿布達比進行兩場熱身賽，不過根據記者Marc J Spears報道，Durant因為小腿傷勢，今天對上加拿大的比賽將不會出賽。消息人士透露，美國男籃內部相信，KD可以在奧運開始前恢復健康。