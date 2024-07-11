威震董座吳明達中槍！協會質疑「幕後有藏鏡人」：槍手說詞有問題

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事後彭男自行到大同警分局寧夏派出所自首，經查，彭男共在現場開了4槍，槍械上繳時彈夾裡面還有11顆子彈。根據彭男供稱，在大同區長安西路上經營咖啡店，不滿遭吳明達索討保護費，憤而開槍報復，警方仍在調查中。
威震愛心發展協會今（11）日凌晨在臉書上PO文指出，吳明達理事長與協會幹部在辦公室，商討南港育幼院捐贈物資事宜，會議結束後下樓離開，即遭到不明人士從後方開槍伏擊，吳理事長與隨行友人皆負傷，目前人在醫院手術中，當時，吳理事長不顧自己身中兩槍，強忍傷勢鎮定指揮現場，安排受傷的人送醫急救，到醫院後還先請醫師診治友人，令人欽佩。
威震愛心發展協會說明，吳理事長成立協會後，慷慨解囊，積極行善，參與無數公益活動，不該遭此橫禍，被宵小偷襲。雖然伏擊的人已經投案，但他的口供漏洞百出，表示因為開咖啡店被收保護費，憤而持槍行兇，不過他所持槍械為制式手槍，一般咖啡店老闆豈會有門路可以取得制式武器，說詞明顯有問題，有諸多細節尚待釐清，幕後指使者仍在調查中。
威震愛心發展協會稍早也再度發文強調，吳理事長昨天遭不法份子伏擊，槍手辯稱因被收保護費，憤而逞兇，此為捏造之謊言。吳理事長經營之本業，為土地開發與營建都更，皆屬正當生意，保護費一事，乃子虛烏有，協會特此澄清，以正視聽。
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