38度「極端高溫」又來！吳德榮：午後大雨防淹水 下週可能有颱風
昨（10）日午後大台北雨勢驚人，不少地區發出「淹水一級警戒」，馬路變成滑水道，中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，午後大雷雨的情況至少還會一直持續至週六（7/13），週日（7/14）才會減弱，這段期間仍要注意攝氏38度以上的極端高溫。而下週台灣南方預估會有「熱帶擾動」發展，成為颱風機率大約落在30％。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今（11）日至週六，大氣持續不穩定，午後對流發展旺盛，平地和山區都會出現雨勢，應注意雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，尤其平地小心「急雨積水」，山區留意「坍方、落石、土石流」。
週日至下週三（7/14至7/17）環境有所改變，太平洋高壓會略為增強，雖然受到南方水氣增多影響還是會有午後對流，但強度雖稍減弱、降雨範圍也縮小；而南方熱帶擾動、外圍水氣也可能間接影響台灣天氣，不確定性大，需要持續觀察。
吳德榮說明，今日至下週三台灣都在暖氣團內，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日各地高溫約在攝氏37至38度左右，各地區氣溫分佈上，北部攝氏23至37度，中部攝氏23至37度，南部攝氏24至38度，東部攝氏23至37度。
颱風動態部分，吳德榮提及，最新歐洲模式（ECMWF）經過50次模擬後顯示，週日前後菲律賓東方至南海一帶「熱帶低壓」存在的機率，分別調高為70％及60％，下週二（7/16）前後呂宋島附近「輕度颱風」存在的機率，則維持在30％，對台灣會有什麼影響？應繼續觀察。