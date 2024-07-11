鄭文燦涉貪！民進黨中常會沒人敢說這3字 親賴人士抱怨內容曝
前桃園市長鄭文燦日前因涉貪遭檢方聲押，9日地院裁定鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境及出海，檢方不服提出抗告，高等法院10日二度最撤銷交保裁定，發回地院更裁。據悉，民進黨因此事蒙上陰影，氣氛頗為低迷，甚至連10日中常會上，都沒有人敢講鄭文燦三個字。
記者王德蓉／綜合報導
港媒《中評社》今（11）日報導指出，近期發生的鄭文燦涉貪事件，以及賴清德台南大本營槍擊事件，都讓民進黨士氣大減，不利於推動罷免藍軍。該報導也指出，10日民進黨中常會上，沒有人敢講「鄭文燦」三個字，而是討論有關議案與議事攻防，更有親賴人士私下抱怨，「明明是鄭文燦被調查，為什麼是賴清德被罵」。
鄭文燦涉「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」弊案，本月5日檢調帶回鄭文燦訊問，依涉犯貪污重罪當庭將他逮捕，複訊後以犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞聲押，但桃園地院裁定鄭文燦500萬元交保。不過檢方當庭提出抗告，高院8日發回更裁，9日法院將鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境、出海；但檢方再度提出抗告，高等法院審理後2次撤銷交保裁定，承辦法官定今日下午2點整開庭。