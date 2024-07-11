Klay Thompson轉戰獨行俠尋求改變！Kerr：我認為這對他是好事

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美國男籃目前持續整裝備戰即將到來的巴黎奧運，目標直指締造奧運五連霸霸業，而在訓練之餘，總教練Steve Kerr稍早也接受訪問，談到自己帶了多年的子弟兵Klay Thompson如今真的離開勇士，轉戰獨行俠，他則是表示：「遭遇大傷之前的Klay Thompson是非常穩定的，身為一名教練，我很少需要去管他。他就是在場上打出高水準的表現，並且享受其中，我看他總是很好，也很享受生活，但是遭遇兩次大傷後，情況就變了。」
「Klay Thompson後續開始掙扎著想回到以前的水準，雖然我覺得他有時候仍然打得很好，而且還幫我們拿到了冠軍。他仍然是個高水準的球員，但在他心裡，我認為是在很多人心裡，他並不是以前的他了，Klay對此真的很介意。」Steve Kerr如此說到。
稱Klay確實需改變機會 轉戰獨行俠是好事
而儘管失去Klay Thompson，對於勇士的戰力勢必也會有所影響，但Kerr仍舊可以理解他的決定，並認為K湯換個新環境後，對他來說也是好事，「我們以前對於Klay Thompson的關係維護做得很好。但歸根究底，他真的需要這樣改變的機會，我覺得這對他來講會是好事。」