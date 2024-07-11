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山東艦出海！56架共機越海峽中線創新高　國防部再公佈監偵照片

▲國防部公布空軍戰機所拍攝共機殲16戰機監偵照片。（圖／國防部提供）
▲國防部公布空軍戰機所拍攝共機殲16戰機監偵照片。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／台北報導

中共海軍航空母艦「山東號」近日穿越第一島鏈進入西太平洋，大批共機出海協同演訓，國防部今（11）日公布最新中共軍機動態及共機影像，從昨日到今日共有共機66架次，其中56架次跨越台海中線，數量創公布共機擾台資訊後新高。國防部也公布多張偵監共機照片，並強調我方運用任務機、艦與岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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據國防部公布中共機艦動態，從昨日上午6點到今日6電為止，共偵獲共機66架次，另有共艦7艘次持續在台海周邊活動。其中從上午7時33分到下午4時40分，有23架次主、輔戰機及無人機在台海中線活動，其中17架次超越中線。

另外，從5時22分到下午4時23分，有17架次主、輔戰機與無人機在我西南空域活動。從5時40分到上午9時27分有26架次共機在東南空域活動，其中22架次進入應變區，最近時距離鵝鑾鼻南南東方約33浬。

昨日全日有56架次共機逾越台海中線，這是繼2023年4月10日54架次共機擾台後，創下國防部公布共機擾台資訊新高記錄。

今年5月24日共軍東部戰區「聯合利劍-2024A」期間，國防部公布F-16V戰機拍攝共機影像後，今日再度公布包括轟6轟炸機、黑白畫面的殲16戰機，推測是由F-16V戰機搭配狙擊手目標標定莢艙所拍攝。

▲國防部公布空軍戰機所拍攝共軍轟6轟炸機監偵照片。（圖／國防部提供
▲國防部公布空軍戰機所拍攝共軍轟6轟炸機監偵照片。（圖／國防部提供

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