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700萬網紅小雪爆不雅片外流　被脅「獻身封口」隱忍換鍵盤俠狂歡

▲大陸近700萬網紅小雪去年爆不雅片外流，淚訴造謠人士：「隱忍只換來鍵盤俠的狂歡。」（圖／翻攝小雪抖音）
▲大陸近700萬網紅小雪去年爆不雅片外流，淚訴造謠人士：「隱忍只換來鍵盤俠的狂歡。」（圖／翻攝小雪抖音）

記者林奕如／綜合報導

大陸有700萬粉絲的女網紅「小雪」，去（2023）年被爆出有多張不雅照片流出，她遭網路霸凌長達一年多，近日她在抖音影片透露造謠者已經抓到，一度講到哽咽落淚，「我一味的隱忍，換來的只是鍵盤俠的狂歡。」她的網紅老公張百喬力挺到底，霸氣留言：「我們接下來要把他告到傾家蕩產，這只是開始。」

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小雪飽受煎熬和騷擾，有人拿此外流照販賣，還有人威脅她要求發生性關係，有人勸她忍下來就好，她說：「無論我怎麼去為自己解釋，他們只願意相信自己願意相信的，哪怕事實擺在他們面前，他們依然會嘴硬，所以我選擇拿起法律的武器保護自己。」小雪直接硬起來對抗造謠者。

▲大陸近700萬網紅小雪爆不雅片外流，淚訴：「隱忍只換來鍵盤俠的狂歡」。（圖／翻攝小雪抖音）
▲大陸近700萬網紅小雪硬起來，她在影片透露造謠者已經抓到。（圖／翻攝小雪抖音）
小雪在影片中表示，發布影片的人已經被行政拘留7天，接下來她要準備進行民事訴訟，要起訴相關造謠者「侵犯名譽權」，她去年就把相關資料準備好，為的就是今天。

小雪在去年7月就發現有網友在她影片下方留奇怪的言論，她因此發現有一名女子自拍被外流，因長相和她相似，於是被網友造謠，她當下立刻報警，並且直接進入不法群組蒐證，「私訊辱罵、攻擊我，在我評論區發噁心圖片的，我告訴你們，你們都跑不了，因為你們說的話，我都截圖做了證據保全。」她當時也嗆聲，監獄向你們招手，要不法人士不要心存僥倖。

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