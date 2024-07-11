鄭文燦落馬「賴清德會一桃殺三士」？郭正亮爆：這些人瑟瑟發抖
前桃園市長鄭文燦日前因涉貪遭檢方聲押，9日地院裁定鄭文燦保釋金提高到1200萬元，並限制住居、出境及出海，檢方不服提出抗告，高等法院10日二度最撤銷交保裁定，發回地院更裁。對此，前立委郭正亮10日表示，「接下來瑟瑟發抖的是，一路走來曾經迫害過賴清德的人。」
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮10日在節目《綠也掀桌》指出，鄭文燦這個案子涉及重要人物，絕非桃檢的檢察長能夠拍板的，「所以俞秀端一定要向上面的高檢講，回應到總檢察長，邢泰釗一定會跟總統講，人家總檢就會看總統的態度，過去七年沒辦，就是總統很保護。」
而賴清德是否會一桃殺三士？郭正亮認為，賴清德若要殺蔡英文有現成的，只要公布論文就好，但蔡英文不能亂殺，「事實上瑟瑟發抖的是一路走來曾經迫害過賴清德的人」，郭正亮說，「當時2019年賴清德出來挑戰蔡英文，一開始他民調是領先的，後來蔡英文就希望初選時間延後，然後用網軍去打賴清德」。
郭正亮最後也說，「當時賴清德私會8個立委被曝光，那8個立委現在都是他報恩的對象，還有立法院，當初是誰登高一呼對賴清德做反撲？那幾個代表人他心知肚明，都知道是誰。」