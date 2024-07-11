北北桃市長力挺喊罷免案「加油！」謝國樑：聯合施政讓市民有感
基隆市長謝國樑面臨罷免風波，北北桃基桃市長今（11）日一起出席減碳存摺論壇，用行動力挺謝國樑。台北市長蔣萬安說，謝國樑非常用心跟努力，不但讓基隆更好，也守護了市民的權益；新北市長侯友宜也說，謝國樑的表現有目共睹，人民一定會有清楚判斷，謝國樑則是說，感謝大家對基隆的關心，一定會把市政做得更好。
記者余祥／台北報導
蔣萬安、侯友宜、桃園市長張善政與謝國樑上午一起出席「基北北桃我的減碳存摺論壇」，謝國樑說，基隆已經有超過3萬的通勤族，使用1200月票，成效很良好，在基隆境內搭火車、公車，他們也有推出月票給民眾使用，現在基隆公車搭乘率是全國前3，基隆的減碳成效會在良好基礎上繼續推動，鼓勵大家搭乘大眾運輸工具。
至於媒體詢問3市長力挺是否很感動？謝國樑說，感謝3位市長對基隆的關心，現階段以基北北桃聯合施政，讓基隆市民有感，未來會繼續做出更好的市政。
蔣萬安也力挺說，看到謝國樑的用心跟努力，並守護市民的權益；侯友宜也說，基北北桃是共同生活圈，這幾年不僅是在減碳合作，交通路網、人文產業等都並肩作戰，謝國樑表現大家有目共睹，人民一定會有清楚判斷，「謝國樑加油！」