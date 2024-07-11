曾是黃國昌辯護律師！大法官尤伯祥直球對決爆紅 不忘追問反質詢
大法官尤伯祥昨在憲法法庭直球對決民眾黨立院黨團總召黃國昌，要求回答「反質詢」的定義，另外還直接說「你找到你的答辯書了嗎？找到了嗎？在第十頁！」犀利眼神有網友笑稱，就像指導教授班嚴厲。事實上，尤伯祥在法界並沒有顯赫的學經歷，沒有博士學位、沒有當過法官，但擔任律師後一路為人權奮戰，也曾是太陽花學運的辯護律師。
記者何哲欣／台北報導
尤伯祥在2023年獲當時總統蔡英文提名為大法官。根據他提供的自傳，「我在執業之初便加入財團法人民間司法改革基金會（下稱司改會），參與了蘇建和等 3 人案、徐自強案、江國慶案、邱和順案、蘇炳坤案等冤案的救援與相關的多次聲請釋憲工作，也有幸能夠在刑事訴訟、刑事補償法、大法官審理案件法、人民參與審判及律師 法等重大司改議題上貢獻棉薄之力。」
2018年，尤尤伯祥兼任促進轉型正義委員會的委員，期間負責「平復司法不法」的任務，並任調查林義雄宅血案及陳文成命案之任務小組召集人
民進黨發言人吳崢昨日在民進黨直播節目《老闆叫我開直播》中回憶，2014年太陽花學運一堆人衝進立院，結果被北檢提起公訴；當時尤伯祥是義務律師團召集人，所以幫忙很多人打這個官司，包括黃國昌，現在黃國昌卻站到跟所有人不一樣的地方。
不過也有在野陣營人士昨在會後抱怨，尤伯祥要立委假設，總統賴清德如果不到立法院國情報告，立法院會怎麼辦？這種假設性問題，不知道讓人如何回答，且尤伯祥自己問問題時間超長，審判長卻不讓在野陣營有充分時間回答，然後才怪在野陣營沒有陳述「反質詢」，這也不公平。