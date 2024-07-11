沒高血壓、糖尿病！43歲男心肌梗塞 1壞習慣「心臟塞滿血栓」
沒有高血壓、沒有糖尿病，一名43歲的男子竟然突發急性心肌梗塞，新光吳火獅紀念醫院心臟內科主治醫師陳冠任分享，這名個案在沒有重大疾病史的情況下，心臟血管塞滿一堆大大小小的血栓，最可能的原因出在他「一天一包」，且煙齡已經長達20年左右，呼籲民眾不要抱著僥倖心態，應盡量遠離菸品帶來的傷害。
記者張志浩／綜合報導
陳冠任指出，進入收治一名43歲的男姓患者，他本身並未被診斷出高血壓或糖尿病等慢性疾病，只有輕微的高血脂，但確突發急性心肌梗塞，只能緊急從心臟的血管裡吸出一堆大大小小的血栓，由於這些血栓塞住血管，導致血路不通，最後引起心肌梗塞。
事後持續釐清病因，發現該名患者是嚴重的「癮君子」，一天要抽一包煙，且已抽了20年左右，陳冠任強調，「香菸裡的焦油與尼古丁，會讓血液黏稠、血管發炎、心跳血壓上升」，長期下來就會增加血栓形成的機率，就算沒有明顯慢性疾病，也可能導致急性心肌梗塞。
台大醫院心臟內科主治醫師王怡智表示也提醒，心臟保健是預防很多疾病的重要前提，建議年輕人應避免養成吸菸、日夜顛倒等壞習慣，並保持規律、營養均衡的飲食，空閒時間也要多多運動；年長者部分，除了上述幾點外，若有高血壓、高血脂、高血糖的「三高」患者，更要特別留意、掌握自身狀況，若出現長時間出現頭暈、冒冷汗的現象，應儘速就醫。