不是醫學系、傳播系！學生瘋讀2科系「招生爆滿」　畢業年薪200萬

知名體育主播展元來了　直擊街頭！與民眾挑戰變老

▲知名體育主播徐展元突襲傳統菜市場，隨機邀請民眾進行「變老挑戰」。（圖／Shutterstock）
▲知名體育主播徐展元突襲傳統菜市場，隨機邀請民眾進行「變老挑戰」。（圖／Shutterstock）

生活中心／綜合報導

正值壯世代的你想過變老後的生活嗎？隨著高齡化的社會到來，步入中老齡後的身體健康議題，逐漸成為普羅民眾擔心的課題，知名體育主播徐展元，也受邀擔任街頭挑戰主持人，只見他突襲傳統菜市場，要隨機邀請民眾進行「變老挑戰」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
變老挑戰來真的！讓隨機挑選的民眾戴上老化眼鏡，模擬視力退化感受；還有拐杖與約束手套，模擬手指靈活度下降；再穿上負重背心，模擬肌力下降、脊椎前傾，最後則是足托器與約束帶，模擬足部僵直、關節肌肉退化等情況。挑戰分成三階段進行：首先是進行彎腰撿物品，其次是持續擰開5罐寶特瓶，最後是提4.5公斤重物走路挑戰。挑戰最後階段，就連主播徐展元都下場嘗試，才發現隨著年紀漸長、肌肉流失加速，如果未達肌肉的足夠強壯標準，就會影響腰力、腿力不足及行走緩慢等。

面對壯世代平均還有20-30年的餘命，「維持肌肉量」是讓人能夠隨心所欲自由活動、常保健康的重要關鍵。根據最新衛福部國民營養狀況變遷調查結果顯示，台灣65歲以上民眾，約三分之一的人未達肌肉的足夠強壯標準。老年醫學醫師白惠文強調，每天需從飲食攝取身體所需的胺基酸及足量蛋白質，維持足夠肌肉量；天天存「肌本」，才能讓身體跟得上心靈的年輕活力。而攝取足量的蛋白質，其中胺基酸組成是攝取優質蛋白質的關鍵，「必需胺基酸」、「HMB」與「保護胺基酸」就是三大關鍵，可協助肌肉生長力、肌肉合成力以及身體保護力。

想要健康、別讓身體提前變老，就需要提前開始準備，才能維持肌肉狀態；想要老出「好成肌」，可以透過胺基酸養復專家「百仕可復易佳」，針對不同肌肉狀態的需求，提供最適合的配方。舉例來說，「復易佳 3000」是針對「日常保養」有需求的族群，幫助增強體力、建構保護力；「復易佳倍基」則針對「強化肌本」需求族群，配方中添加HMB啟動蛋白質增肌和護肌，打開身體儲存「肌本」的開關。此外，「復易佳 6000」針對「病後修護」族群設計，是病後補養首選，幫助體力養復、營養支持。

▲「百仕可復易佳」全系列含有必需胺基酸及保護胺基酸，從保養、強化及修護三功能，針對壯世代不同肌肉狀態的需求，提供全方位的精準營養補充。（圖/Shutterstock）
▲「百仕可復易佳」全系列含有必需胺基酸及保護胺基酸，從保養、強化及修護三功能，針對壯世代不同肌肉狀態的需求，提供全方位的精準營養補充。（圖／品牌提供）
徐展元透過親身體驗變老裝備才知道有多累，如果沒有維持足夠肌肉量，不僅移動變得緩慢、腰力大受影響、手腳也不聽使喚，身體就像老了十歲一樣。隨著台灣邁入高齡化社會，想要持續掌控自己的人生自主權，千萬要記得透過吃對優質的蛋白質、搭配足量運動，讓自己提前儲存「肌本」。

知名體育主播徐展元隨機邀請民眾進行「變老挑戰」。



特企／合創數位科技　建構人性化電動車充電解決方案

係金ㄟ喔！「金手悅愛相隨假日公益音樂會」7/13文心森林公園登場

特企／亞立詩歡慶19周年買婚戒送鑽石！再加碼180萬蜜月大獎

特企／台灣虛擬資產投資者調查出爐！ 76%配置資產在國際平台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代