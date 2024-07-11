知名體育主播展元來了　直擊街頭！與民眾挑戰變老

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面對壯世代平均還有20-30年的餘命，「維持肌肉量」是讓人能夠隨心所欲自由活動、常保健康的重要關鍵。根據最新衛福部國民營養狀況變遷調查結果顯示，台灣65歲以上民眾，約三分之一的人未達肌肉的足夠強壯標準。老年醫學醫師白惠文強調，每天需從飲食攝取身體所需的胺基酸及足量蛋白質，維持足夠肌肉量；天天存「肌本」，才能讓身體跟得上心靈的年輕活力。而攝取足量的蛋白質，其中胺基酸組成是攝取優質蛋白質的關鍵，「必需胺基酸」、「HMB」與「保護胺基酸」就是三大關鍵，可協助肌肉生長力、肌肉合成力以及身體保護力。
想要健康、別讓身體提前變老，就需要提前開始準備，才能維持肌肉狀態；想要老出「好成肌」，可以透過胺基酸養復專家「百仕可復易佳」，針對不同肌肉狀態的需求，提供最適合的配方。舉例來說，「復易佳 3000」是針對「日常保養」有需求的族群，幫助增強體力、建構保護力；「復易佳倍基」則針對「強化肌本」需求族群，配方中添加HMB啟動蛋白質增肌和護肌，打開身體儲存「肌本」的開關。此外，「復易佳 6000」針對「病後修護」族群設計，是病後補養首選，幫助體力養復、營養支持。
徐展元透過親身體驗變老裝備才知道有多累，如果沒有維持足夠肌肉量，不僅移動變得緩慢、腰力大受影響、手腳也不聽使喚，身體就像老了十歲一樣。隨著台灣邁入高齡化社會，想要持續掌控自己的人生自主權，千萬要記得透過吃對優質的蛋白質、搭配足量運動，讓自己提前儲存「肌本」。
知名體育主播徐展元隨機邀請民眾進行「變老挑戰」。