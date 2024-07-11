特企／全球人壽「我的籃球夢」移師南投　球星親自授課培育新秀

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全球人壽去(2023)年起，在教育部體育署的指導之下，攜手中華民國國民小學體育總會開辦「我的籃球夢 圓夢計畫」。今年籃球營計畫不僅持續關注偏鄉小學，並擴大對「非山非市」國小的關懷，特召集南投縣6校以及1社福單位，共120名學童進行為期3天的籃球訓練，除提供球衣、籃球等實體資源外，更貼心安排素有「最強高中生」稱號的林現惟、知名球星李德威、周士淵及南投在地人吳建龍等球星出席執教，啟迪偏鄉學子的籃球夢。值得一提的是，全球人壽從30走向永續，積極實踐ESG支持多元平等，企業主管職中女性主管佔55%，本次籃球營也特邀《女孩上場2》中飾演育君的女教練陳采宣加入教練團，鼓勵女性球員勇敢追夢。
今年籃球營課程內容豐富多元，包含：動態熱身、分站訓練、實戰對抗等紮實的籃球基礎課程，更聘請知名體育主播張立群開設「體育小主播課程」，透過採訪讓學子學習介紹家鄉生活環境，鼓勵學生多元適性發展，同時課程還加入反毒反菸酒宣導，在生動有趣的互動過程中，讓學生了解毒品及菸酒的危害，強化學子們的反毒知能、拒絕毒品誘惑的能力，展現全球人壽以實際行動守護下一代，實踐對臺灣這塊土地的愛與責任。
全球人壽透過贊助各級籃球聯賽及舉辦籃球營，支持籃球運動扎根，除推動「我的籃球夢 圓夢計畫」支持基層籃球外，2021年起，連續4年贊助「全國小學籃球錦標賽」，提供偏鄉小校組參賽經費及交通食宿費用，大幅增加偏鄉隊伍的參賽機會，並增加更多城鄉學習機會；另2021年起，亦連續3年贊助桃園領航猿籃球隊、去年則首度贊助曾拿下四次HBL 冠軍的能仁家商籃球隊，足見全球人壽對此不遺餘力的用心。
棒球更是全球人壽深耕體壇的重點項目之一，自2009年起，積極贊助國內外各項棒球賽事，促成國際棒球賽事交流，希望帶動棒球風氣並鼓勵國人支持國球。2010年起贊助文化大學棒球隊至今14年未曾間斷；2018年起連續6年贊助「重光盃全國少棒錦標賽」，以棒球陶冶基層品德教育；2023年則贊助「U-18 世界盃青棒錦標賽」，讓學子課業之餘能盡情於賽場追夢，為臺灣棒壇培育優秀球員盡一份心力。
全球人壽長年投入資源力挺臺灣多元運動發展，以具體行動展現對健康促進的實踐，如在總公司設立健身房，聘僱具有專業證照的健身教練指導同仁使用健身設備，且每年舉辦多場健康諮詢或健康講座；對外則將運動結合公益，舉辦各式體育活動與贊助運動賽事，累計近3年投入超過3,200萬元，吸引逾60萬人次參與，並多次榮獲教育部體育署「運動企業認證」及「體育推手獎」殊榮，足見全球人壽致力國內運動發展深獲肯定。
未來全球人壽也將持續發揮金融影響力，善盡企業社會責任，將運動結合公益，促進全民運動風氣的提升，期盼以運動方式呼籲民眾愛護健康，並展現做公益及關懷社會弱勢的愛心，並期望能帶動更多企業和民間社團齊心支持臺灣體育發展，將「愛與責任」散播深入社會每一個角落。